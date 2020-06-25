Семин: «Кикнадзе должен уйти из «Локомотива», потому что не способен руководить таким клубом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе уйти в отставку.

«Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своeм интервью «Спорт-Экспрессу», но и на любые другие темы.

Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принeс? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей.

«Локомотив» – это ни я, но и тем более ни Кикнадзе. «Локомотив» – это болельщики. А болельщики своe слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!» – написал Семин в инстаграме.