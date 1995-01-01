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    Семин: «Кикнадзе должен уйти из «Локомотива», потому что не способен руководить таким клубом»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе уйти в отставку.

    «Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своeм интервью «Спорт-Экспрессу», но и на любые другие темы.

    Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принeс? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей.

    «Локомотив» – это ни я, но и тем более ни Кикнадзе. «Локомотив» – это болельщики. А болельщики своe слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!» – написал Семин в инстаграме.

    • В мае совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с 73-летним специалистом.
    • Команду с 1 июня возглавил серб Марко Николич.
    • Семин – самый успешный тренер в истории клуба.

    Источник: Инстаграм Юрия Семина

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    Сегодня, 11:23
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1548

      Genz 37 минут назад

      Теперь фанаты должны поддержать Сёмина. Баннеры , агитация и т.д

      1
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      Рейтинг: +2748

      Томик 42 минуты назад

      Это должен был Уткин написать:"Кикнадзе задумался об уходе из "Локомотива", потому что считает себя неспособным руководить таким клубом".

      1
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      Рейтинг: +2296

      KPCCSPB 56 минут назад

      Если он не уйдёт, Локо через сезон станет опять 5 или 6... Покупая всяких Баделей. Ещё и Эдеру продлить контракт сейчас, и вообще будет жопа.

      2
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      Рейтинг: +5893

      paracetamol 1 час назад

      Согласен, гнать поганой метлой!

      3
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      Рейтинг: +171

      Саладин 1 час назад

      + не хочу видеть Кикнадзе в Локомотиве

      3
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      Рейтинг: +409

      vsespartak01 > Саладин 57 минут назад

      большинство этого не хочет!палыча обратно в команду!

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