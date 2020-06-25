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  • Семин: «Кикнадзе должен уйти из «Локомотива», потому что не способен руководить таким клубом»

Семин: «Кикнадзе должен уйти из «Локомотива», потому что не способен руководить таким клубом»

25 июня 2020, 11:23
25

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал генерального директора московского клуба Василия Кикнадзе уйти в отставку.

«Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своeм интервью «Спорт-Экспрессу», но и на любые другие темы.

Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба? Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принeс? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей.

«Локомотив» – это ни я, но и тем более ни Кикнадзе. «Локомотив» – это болельщики. А болельщики своe слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!» – написал Семин в инстаграме.

  • В мае совет директоров «Локо» решил не продлевать контракт с 73-летним специалистом.
  • Команду с 1 июня возглавил серб Марко Николич.
  • Семин – самый успешный тренер в истории клуба.

Источник: Инстаграм Юрия Семина
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (25)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Саладин
1593074489
+ не хочу видеть Кикнадзе в Локомотиве
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paracetamol
1593074602
Согласен, гнать поганой метлой!
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Томик
1593075863
Это должен был Уткин написать:"Кикнадзе задумался об уходе из "Локомотива", потому что считает себя неспособным руководить таким клубом".
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PAREVG.
1593078691
Полностью согласен, гнать грызуна поганой метлой. И хохла из совета директоров.
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gor77
1593080856
Именно это ожидает тов. Кикнадзе, о чём в своё время тов. Наполеон Бонапарт сказал следующее: "Можно выиграть бой, но проиграть сражение; Можно выиграть сражение, но проиграть кампанию; Можно выиграть кампанию, но проиграть войну." И возникает небольшой вопрос - а что если болельщики всех клубов соберутся и ещё скажут своё "ФИ" этому руководителю? Думаю, что после такой обструкции Кикнадзе, просто как мужчина, обязан уйти из "Локомотива"! По-моему, такое впервые происходит в стране, когда болельщики практически всех клубов сказали своё "ДА" за Палыча!!! А гнев народный он, ёлы-палы!!! Ну, дальше сами знаете что!))))))
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Dgad
1593082089
Так Палыч же строил боеспособную команду и не собирался ослаблять ее продавая лидеров, сейчас Кикнадзе продаст Миранчука и еще пару хороших футболистов а в замен купят шалупень, или вообще никого, тем самым заработают на трансферах и на откатах.
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морозз
1593087253
Есть акционеры и они должны считать прибыль или покрывать убытки клуба! Сёмин не давал продавать сильных футболистов а только приобретал! Кикнадзе на этом и играет, он обещает прибыль акционерам и это для них главнее медалей и званий! Вспомним Смородскую!
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Мага 13
1593090037
Шпалыч всё по делу сказал.
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Соарес
1593098547
Семину +
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fhnv
1593100614
Кикнадзе вали в Тбилиси !!!
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