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  • Metaratings: ЦСКА отказался выплачивать комиссионные агенту Вагнера при переговорах

Metaratings: ЦСКА отказался выплачивать комиссионные агенту Вагнера при переговорах

24 июня 2020, 18:09
9

Форвард Вагнер Лав не перешел в ЦСКА, так как московский клуб отказался выплачивать комиссионные агенту бразильца.

Представитель футболиста просил 200-300 тысяч евро, Из-за отказа оформление трансфера сильно затормозилось, и в итоге Вагнер Лав ушел в «Кайрат». Также казахстанский клуб согласился платить игроку не меньше той суммы, которую предлагал ЦСКА – около 800 тысяч евро.

Нападающий перешел в «Кайрат» на правах свободного агента. Сам форвард говорил, что причина срыва трансфера в ЦСКА была не в деньгах.

  • По словам агента, в Казахстане Вагнеру Лаву сделали более выгодное предложение.
  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды Вагнер Лав забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига ЦСКА Кайрат Вагнер Лав
Комментарии (9)
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Lester84
1593011935
Интересная логика у руководства ЦСКА. За трансфер сидящего на банке Гогуа отдать 400 тыщ - это сущие пустяки (со слов в интервью). Большие подъемные за подписание стеклянного Абеля Эрнандеса - это было тоже норм. В конце концов лям за Нисимуру - тоже нормуль. А 200-300тысяч комиссии за Вагнера - это неподъемная сумма.
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житель СПб
1593014051
Вот постепенно начинает раскрываться грязная подоплека негативного влияния агентов на футбол. Пора уже законодательно ограничивать размер их комиссионных.
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altezzik
1593017326
Агенты - это те же перкупы. Как на авторынке.
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portero
1593026867
значит всё же дело в деньгах...
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paracetamol
1593028019
Гинер: дэнэг нэт!
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zigbert
1593084665
Дело скорей всего не в комиссионных. Удивительно то что руководство Кайрата было более настойчивым в этом вопросе.
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