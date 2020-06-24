Metaratings: ЦСКА отказался выплачивать комиссионные агенту Вагнера при переговорах

Форвард Вагнер Лав не перешел в ЦСКА, так как московский клуб отказался выплачивать комиссионные агенту бразильца.

Представитель футболиста просил 200-300 тысяч евро, Из-за отказа оформление трансфера сильно затормозилось, и в итоге Вагнер Лав ушел в «Кайрат». Также казахстанский клуб согласился платить игроку не меньше той суммы, которую предлагал ЦСКА – около 800 тысяч евро.

Нападающий перешел в «Кайрат» на правах свободного агента. Сам форвард говорил, что причина срыва трансфера в ЦСКА была не в деньгах.