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    Metaratings: ЦСКА отказался выплачивать комиссионные агенту Вагнера при переговорах

    Форвард Вагнер Лав не перешел в ЦСКА, так как московский клуб отказался выплачивать комиссионные агенту бразильца.

    Представитель футболиста просил 200-300 тысяч евро, Из-за отказа оформление трансфера сильно затормозилось, и в итоге Вагнер Лав ушел в «Кайрат». Также казахстанский клуб согласился платить игроку не меньше той суммы, которую предлагал ЦСКА – около 800 тысяч евро.

    Нападающий перешел в «Кайрат» на правах свободного агента. Сам форвард говорил, что причина срыва трансфера в ЦСКА была не в деньгах.

    • По словам агента, в Казахстане Вагнеру Лаву сделали более выгодное предложение.
    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды Вагнер Лав забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:09
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1357

      altezzik 10 минут назад

      Агенты - это те же перкупы. Как на авторынке.

      0
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      Рейтинг: +1897

      житель СПб 1 час назад

      Вот постепенно начинает раскрываться грязная подоплека негативного влияния агентов на футбол. Пора уже законодательно ограничивать размер их комиссионных.

      2
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      Рейтинг: +1549

      Genz 1 час назад

      Здесь идёт разводка от агента. Трансфер стоит миллион,а не 800 тысяч и комиссионные агенту. Можно вообще сказать 500 тысяч и столько же агенту.

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      Рейтинг: +1549

      Genz > Genz 1 час назад

      С другой стороны миллион за свободного Вагнера не так много.

      0
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      Рейтинг: +4857

      Lester84 1 час назад

      Интересная логика у руководства ЦСКА. За трансфер сидящего на банке Гогуа отдать 400 тыщ - это сущие пустяки (со слов в интервью). Большие подъемные за подписание стеклянного Абеля Эрнандеса - это было тоже норм. В конце концов лям за Нисимуру - тоже нормуль. А 200-300тысяч комиссии за Вагнера - это неподъемная сумма.

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      Рейтинг: +15396

      bset > Lester84 1 час назад

      Логика самая обычная. Заплатить за трансфер и заплатить агенту - это разные вещи. Гинер принципиально не платит агентам комиссии сверх трансферов. И непонятно, за что платить ему такие огромные суммы? Это же 30% от стоимости самого игрока. Да и тут разница есть - трансфер в один конец или трансфер с возможностью в будущем игрока перепродать.

      6
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      Рейтинг: +4857

      Lester84 > bset 1 минуту назад

      Все это на словах красиво. А на деле у нас один недонападающий Чалов. И не факт, что в летнее ТО кого-то другого возьмут. Стабильного нападающего уже лет 5 подписать не можем. Играть некому - тут уже не до принципов.

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