Metaratings: ЦСКА отказался выплачивать комиссионные агенту Вагнера при переговорах

Форвард Вагнер Лав не перешел в ЦСКА, так как московский клуб отказался выплачивать комиссионные агенту бразильца.
Представитель футболиста просил 200-300 тысяч евро, Из-за отказа оформление трансфера сильно затормозилось, и в итоге Вагнер Лав ушел в «Кайрат». Также казахстанский клуб согласился платить игроку не меньше той суммы, которую предлагал ЦСКА – около 800 тысяч евро.
Нападающий перешел в «Кайрат» на правах свободного агента. Сам форвард говорил, что причина срыва трансфера в ЦСКА была не в деньгах.
- По словам агента, в Казахстане Вагнеру Лаву сделали более выгодное предложение.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды Вагнер Лав забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.
Источник: Metaratings