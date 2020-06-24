Арустамян – о причинах отказа ЦСКА от Вагнера: «Гинер сказал: «Чего вы меня в прошлое возвращаете»

Трансфер форварда Вагнера Лава в ЦСКА мог сорваться из-за нежелания президента клуба возвращаться к прошлому, рассказал комментатор Нобель Арустамян.

«Вагнер был де-факто в ЦСКА — на вечер воскресенья ничего не препятствовало сделке. Несколько надежных источников со стопроцентной уверенностью говорили: трансфер Вагнера готов, завтра объявят. На мой взгляд, Вагнер правда усилил бы нападение ЦСКА — в условиях, когда не купишь форварда за десятки миллионов, это неплохой вариант.

И меня до сих пор мучает вопрос: почему решение отменили в понедельник днем, что сорвало трансфер в последний момент? Читал версию о нежелании ВЭБ (впротивовес Евгению Гинеру), но не слишком ей верю.

Так или иначе, в понедельник днем, когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании. Гинер передумал и трансфер заблокировал. Имеет на это полное право: он создавал этот ЦСКА и до сих пор держит его на плаву.

Менеджмент ЦСКА был ошарашен решением Гинера. Несколько раз он пытался переубедить президента. Но как мы знаем, не получилось: Вагнер в «Кайрате».

Насколько знаю, в момент отказа от трансфера Гинер бросил такую фразу: «Чего вы меня возвращаете в прошлое?» Если это так, мотивы президента можно понять: ему хочется двигаться вперед.

Сейчас тема Вагнера для ЦСКА уже далеко не на первом плане: главный вопрос — будущее Виктора Гончаренко. По моим данным, он и правда вернулся в Москву и даже собирался вернуться к своим обязанностям, но пока клуб не принял решение как быть дальше», – сообщил Арустамян.