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    Арустамян – о причинах отказа ЦСКА от Вагнера: «Гинер сказал: «Чего вы меня в прошлое возвращаете»

    Трансфер форварда Вагнера Лава в ЦСКА мог сорваться из-за нежелания президента клуба возвращаться к прошлому, рассказал комментатор Нобель Арустамян.

    «Вагнер был де-факто в ЦСКА — на вечер воскресенья ничего не препятствовало сделке. Несколько надежных источников со стопроцентной уверенностью говорили: трансфер Вагнера готов, завтра объявят. На мой взгляд, Вагнер правда усилил бы нападение ЦСКА — в условиях, когда не купишь форварда за десятки миллионов, это неплохой вариант.

    И меня до сих пор мучает вопрос: почему решение отменили в понедельник днем, что сорвало трансфер в последний момент? Читал версию о нежелании ВЭБ (впротивовес Евгению Гинеру), но не слишком ей верю.

    Так или иначе, в понедельник днем, когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании. Гинер передумал и трансфер заблокировал. Имеет на это полное право: он создавал этот ЦСКА и до сих пор держит его на плаву.

    Менеджмент ЦСКА был ошарашен решением Гинера. Несколько раз он пытался переубедить президента. Но как мы знаем, не получилось: Вагнер в «Кайрате».

    Насколько знаю, в момент отказа от трансфера Гинер бросил такую фразу: «Чего вы меня возвращаете в прошлое?» Если это так, мотивы президента можно понять: ему хочется двигаться вперед.

    Сейчас тема Вагнера для ЦСКА уже далеко не на первом плане: главный вопрос — будущее Виктора Гончаренко. По моим данным, он и правда вернулся в Москву и даже собирался вернуться к своим обязанностям, но пока клуб не принял решение как быть дальше», – сообщил Арустамян.

    • Вагнер Лав ушел в «Кайрат» на правах свободного агента.
    • По словам агента футболиста, в Казахстане игроку сделали более выгодное предложение.
    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды игрок забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +1794

      Cleaner 15 минут назад

      То есть в воскресенье Лав тянул ЦСКА вперед, в светлое будущее, а в понедельник днем, ближе к обеду, резко стал в прошлое возвращать. Темнят что то ребята...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5004

      JTherry 25 минут назад

      «Чего вы меня возвращаете в прошлое?»
      ...Гинер отказался от своего престарелого "сына"

      1
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      Рейтинг: +4854

      Lester84 30 минут назад

      У Гинера похоже маленько кукуха съехала. Раньше все решения в клубе принимались взвешенно и обдуманно. А сейчас пошли какие-то импульсивные телодвижения. То по Комличенко, когда достигнута договоренность по выкупу, в последний момент пытаются переобуться на аренду с правом выкупа, то берут в аренду Сантоса, но не дают ему толком шансов себя проявить, то заваленные переговоры с Бекао, который был столпом обороны в обновленной команде. Теперь сдергивают Вагнера с контракта, чтобы потом включить заднюю. Похоже на какую-то агонию. И причем виноваты в провалах все кругом, кроме руководства: результатов у команды нет - Гончаренко плохой, физика плохая - Гранеро фиговый, трансфер срывается - рынок перегрет или Дюков хреновый. В прошлое его возвращают. Лучше уж вернуться в прошлое, где достижения были, чем будущее с Карповым и Васиным в обороне

      5
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      Рейтинг: +1551

      Genz > Lester84 29 минут назад

      Гинер - психологически неустойчивый. Там крыша течет

      1
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      Рейтинг: +1551

      Genz 32 минуты назад

      Двухнедельный карантин обязателен михалычу. А это - три тура карантина

      0
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      Рейтинг: +273

      Mityai90 32 минуты назад

      Да гнать бульбаша, убежать и выключить телефон очень по-мужски. Чему он может научить игроков?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3584

      Hektor 84 33 минуты назад

      Гончаренко вернулся и готов продолжить? А как же двух недельный карантин? Или на белорусов не распространяется?

      0
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      Рейтинг: +1551

      Genz > Hektor 84 31 минуту назад

      Он сидит на карантине. Журналисты пока не знают

      0
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