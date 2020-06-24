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  • Арустамян – о причинах отказа ЦСКА от Вагнера: «Гинер сказал: «Чего вы меня в прошлое возвращаете»

Арустамян – о причинах отказа ЦСКА от Вагнера: «Гинер сказал: «Чего вы меня в прошлое возвращаете»

24 июня 2020, 17:05
18

Трансфер форварда Вагнера Лава в ЦСКА мог сорваться из-за нежелания президента клуба возвращаться к прошлому, рассказал комментатор Нобель Арустамян.

«Вагнер был де-факто в ЦСКА — на вечер воскресенья ничего не препятствовало сделке. Несколько надежных источников со стопроцентной уверенностью говорили: трансфер Вагнера готов, завтра объявят. На мой взгляд, Вагнер правда усилил бы нападение ЦСКА — в условиях, когда не купишь форварда за десятки миллионов, это неплохой вариант.

И меня до сих пор мучает вопрос: почему решение отменили в понедельник днем, что сорвало трансфер в последний момент? Читал версию о нежелании ВЭБ (впротивовес Евгению Гинеру), но не слишком ей верю.

Так или иначе, в понедельник днем, когда ЦСКА уже был готов объявлять о подписании. Гинер передумал и трансфер заблокировал. Имеет на это полное право: он создавал этот ЦСКА и до сих пор держит его на плаву.

Менеджмент ЦСКА был ошарашен решением Гинера. Несколько раз он пытался переубедить президента. Но как мы знаем, не получилось: Вагнер в «Кайрате».

Насколько знаю, в момент отказа от трансфера Гинер бросил такую фразу: «Чего вы меня возвращаете в прошлое?» Если это так, мотивы президента можно понять: ему хочется двигаться вперед.

Сейчас тема Вагнера для ЦСКА уже далеко не на первом плане: главный вопрос — будущее Виктора Гончаренко. По моим данным, он и правда вернулся в Москву и даже собирался вернуться к своим обязанностям, но пока клуб не принял решение как быть дальше», – сообщил Арустамян.

  • Вагнер Лав ушел в «Кайрат» на правах свободного агента.
  • По словам агента футболиста, в Казахстане игроку сделали более выгодное предложение.
  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и во второй половине сезона-2012/13. В составе московской команды игрок забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах.

Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Кайрат Вагнер Лав Гинер Евгений Арустамян Нобель
Комментарии (18)
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Hektor 84
1593008662
Гончаренко вернулся и готов продолжить? А как же двух недельный карантин? Или на белорусов не распространяется?
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Mityai90
1593008711
Да гнать бульбаша, убежать и выключить телефон очень по-мужски. Чему он может научить игроков?
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Lester84
1593008833
У Гинера похоже маленько кукуха съехала. Раньше все решения в клубе принимались взвешенно и обдуманно. А сейчас пошли какие-то импульсивные телодвижения. То по Комличенко, когда достигнута договоренность по выкупу, в последний момент пытаются переобуться на аренду с правом выкупа, то берут в аренду Сантоса, но не дают ему толком шансов себя проявить, то заваленные переговоры с Бекао, который был столпом обороны в обновленной команде. Теперь сдергивают Вагнера с контракта, чтобы потом включить заднюю. Похоже на какую-то агонию. И причем виноваты в провалах все кругом, кроме руководства: результатов у команды нет - Гончаренко плохой, физика плохая - Гранеро фиговый, трансфер срывается - рынок перегрет или Дюков хреновый. В прошлое его возвращают. Лучше уж вернуться в прошлое, где достижения были, чем будущее с Карповым и Васиным в обороне
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JTherry
1593009146
«Чего вы меня возвращаете в прошлое?» ...Гинер отказался от своего престарелого "сына"
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Ганнибал Лектор
1593011223
Мне кажется, у Гинера крыша едет. Осеннее выступление против судейского корпуса - первая ласточка
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vka1970
1593011789
Мне интересно, а Евгению кто нибудь говорил, что карантин закончился ? А то может он как тот партизан в 70-х до сих пор готов поезда под откос пускать ?
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vsespartak01
1593014727
в прошлое возвращаете!чем тебе прошлое не нравится?лидеры в россии обладатели кубка уефа!что плохо то?я думаю многие хотели такого как в прошлом у вас!
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Граф2019
1593016205
протухшая колбаса...
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кто там
1593066686
Главный враг ЦСКА - гынер с бабаем. о каком он будущем говорит и о каком плаву? команда не побеждает уже 6 матчей, тренера нет, игроков нет. позор.
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fhnv
1593100117
Гнать надо этого Еврея
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