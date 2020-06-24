Mirror: «Манчестер Юнайтед» не оставит Санчеса в «Интере» сверх срока аренды, поскольку не хочет усиливать соперника по Лиге Европы

Нападающий Алексис Санчес должен вернуться в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Интере» 30 июня. Англичане не хотят продлевать срок аренды на июль и август, поскольку не настроены усиливать конкурента по Лиге Европы, пишет Mirror.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте хотел бы оставить Санчеса и после 30 июня. При этом раньше сообщалось, что миланцы не заинтересованы в чилийце.