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    Mirror: «Манчестер Юнайтед» не оставит Санчеса в «Интере» сверх срока аренды, поскольку не хочет усиливать соперника по Лиге Европы

    Нападающий Алексис Санчес должен вернуться в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Интере» 30 июня. Англичане не хотят продлевать срок аренды на июль и август, поскольку не настроены усиливать конкурента по Лиге Европы, пишет Mirror.

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте хотел бы оставить Санчеса и после 30 июня. При этом раньше сообщалось, что миланцы не заинтересованы в чилийце.

    • В текущем сезоне Серии А Санчес принял участие в восьми матчах, забил гол, сделал результативный пас.
    • Плей-офф Лиги Европы продолжится в августе.
    • «Юнайтед» в АПЛ идет пятым.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      alievivandlud 1 час назад


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      Рейтинг: +1422

      FRZZ 1 час назад

      Новость не о чем.

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