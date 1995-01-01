Mirror: «Манчестер Юнайтед» не оставит Санчеса в «Интере» сверх срока аренды, поскольку не хочет усиливать соперника по Лиге Европы

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Нападающий Алексис Санчес должен вернуться в «Манчестер Юнайтед» после аренды в «Интере» 30 июня. Англичане не хотят продлевать срок аренды на июль и август, поскольку не настроены усиливать конкурента по Лиге Европы, пишет Mirror.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте хотел бы оставить Санчеса и после 30 июня. При этом раньше сообщалось, что миланцы не заинтересованы в чилийце.
- В текущем сезоне Серии А Санчес принял участие в восьми матчах, забил гол, сделал результативный пас.
- Плей-офф Лиги Европы продолжится в августе.
- «Юнайтед» в АПЛ идет пятым.