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    Хамес: «Почему не играю? Хороший вопрос, я бы тоже хотел знать»

    Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес рассказал, что отказывался от предложений из других стран. Колумбиец в то же время недоволен количеством игрового времени в Мадриде.

    «Я предпочитаю клуб, где могу демонстрировать свои навыки. Почему сейчас не играю? Я бы тоже хотел знать. Неприятно, когда тренер не предоставляет игровое время. За несколько минут трудно проявить себя.

    У меня было предложение из Италии, но оно не убедило меня. Также агент сообщал мне, что было предложение из Китая. Не собираюсь туда, какие бы условия мне ни предложили. Я могу проявить себя в Европе», – сказал Хамес Gol Caracol.

    • Контракт колумбийца действует до лета 2021 года.
    • На рынке игрок стоит 32 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Примеры Хамес провел восемь матчей, забил гол, сделал результативный пас.

    Источник: Gol Caracol

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    Сегодня, 07:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22413

      oyabun 35 минут назад

      Игрок то хороший и в самом расцвете сил, а маринуют на лавке. Уходить ему надо, менять клуб пока еще возраст не стал поджимать, а то скоро уже и возрастным будет считаться.

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