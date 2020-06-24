Хамес: «Почему не играю? Хороший вопрос, я бы тоже хотел знать»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес рассказал, что отказывался от предложений из других стран. Колумбиец в то же время недоволен количеством игрового времени в Мадриде.

«Я предпочитаю клуб, где могу демонстрировать свои навыки. Почему сейчас не играю? Я бы тоже хотел знать. Неприятно, когда тренер не предоставляет игровое время. За несколько минут трудно проявить себя.

У меня было предложение из Италии, но оно не убедило меня. Также агент сообщал мне, что было предложение из Китая. Не собираюсь туда, какие бы условия мне ни предложили. Я могу проявить себя в Европе», – сказал Хамес Gol Caracol.