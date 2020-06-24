Хамес: «Почему не играю? Хороший вопрос, я бы тоже хотел знать»

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес рассказал, что отказывался от предложений из других стран. Колумбиец в то же время недоволен количеством игрового времени в Мадриде.
«Я предпочитаю клуб, где могу демонстрировать свои навыки. Почему сейчас не играю? Я бы тоже хотел знать. Неприятно, когда тренер не предоставляет игровое время. За несколько минут трудно проявить себя.
У меня было предложение из Италии, но оно не убедило меня. Также агент сообщал мне, что было предложение из Китая. Не собираюсь туда, какие бы условия мне ни предложили. Я могу проявить себя в Европе», – сказал Хамес Gol Caracol.
- Контракт колумбийца действует до лета 2021 года.
- На рынке игрок стоит 32 миллиона евро.
- В текущем сезоне Примеры Хамес провел восемь матчей, забил гол, сделал результативный пас.
Источник: Gol Caracol