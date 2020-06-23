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  • Газизов подтвердил, что у игрока «Уфы» подозрение на коронавирус

Газизов подтвердил, что у игрока «Уфы» подозрение на коронавирус

23 июня 2020, 01:05
7

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о заражении одного из футболистов команды коронавирусом.

Предположительно, положительный тест сдал нападающий Андрес Вомбергар. Несмотря на это, башкирцы с разрешения РФС и РПЛ провели матч против «Тамбова».

«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча.

Выполнены ещe ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования. Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой», – сказал Газизов.

Источник: Официальный сайт «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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rash1959
1592891351
Предположительно положительный - это как?? Типа тест сделали, а результат решили не говорить. А сомнительный - поясните. Совсем как вся деятельность РФС и РПЛ
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BarStep
1592900838
Разумные люди., горячку не порят. Молодцы
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