Газизов подтвердил, что у игрока «Уфы» подозрение на коронавирус

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о заражении одного из футболистов команды коронавирусом.

Предположительно, положительный тест сдал нападающий Андрес Вомбергар. Несмотря на это, башкирцы с разрешения РФС и РПЛ провели матч против «Тамбова».

«Результаты теста одного из членов команды после очередного обследования были сомнительными в отношении инфицирования новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим были приняты все необходимые профилактические меры в строгом соответствии с имеющимися нормами. От регионального профильного ведомства получены рекомендации по карантинным мероприятиям и проведению матча.

Выполнены ещe ряд тестов, результаты которых были получены совсем недавно и могут свидетельствовать о единичном случае возможного инфицирования. Все остальные сотрудники и члены команды сдали тесты свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

Команда в штатном режиме готовится к следующему матчу, а медицинский штаб в тесном взаимодействии с санитарными врачами осуществляет динамическое наблюдение за контактной группой», – сказал Газизов.