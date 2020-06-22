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  • «РБ-Спорт»: «Уфа» провела матч с «Тамбовом», зная о заболевших коронавирусом в команде. РФС и РПЛ согласились не переносить игру

«РБ-Спорт»: «Уфа» провела матч с «Тамбовом», зная о заболевших коронавирусом в команде. РФС и РПЛ согласились не переносить игру

22 июня 2020, 18:27
18

«Уфа» до матча 23-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) знала, что игроки команды Андреас Вомбергар и Игорь Безденежных заражены коронавирусом. Тем не менее, встречу провели, получив согласие соперника, РФС и РПЛ, информирует «РБ-Спорт».

Оба футболиста не попали в заявку на матч, находятся на карантине. С другими игроками они контактировали. Также в «Уфе» заражен воспитанник академии.

  • Инсайдеры сообщали о коронавирусе в «Уфе» за сутки до матча с «Тамбовом».
  • Из-за коронавируса в 23-м туре РПЛ перенесли матч «Краснодар»«Динамо».
  • «Ростов», где на прошлой неделе зафиксировали вспышку коронавируса, всем составом ушел на карантин.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Тамбов
Комментарии (18)
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paracetamol
1592840478
Заразили Тамбов, наверно, бациллоносители! Лучшеб судью...
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Kollljan
1592841104
Упс! Вот как можно было. А Ростов чего не сыграл оставшимися здоровыми?
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klimovich
1592844368
Если это подтвердится, то это п****ц-скандалище. Почему Ростов проиграл 1-10, Динамо пришлось перенести игру, а эти играли? При том, что РФС и РПЛ все знали. Это будет по масштабу скандала равносильно открывшемся подкупу соперника сборной России, или что-нибудь в этом роде.
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Garrincha58
1592846555
всё ясно как я и говорил те клубы которые были против возобновления теперь будут срать другим чтобы закончить чемпионат только у нас в стране такое может быть все нормальные и цивилизованные люди со всем справляются а у нас одна показуха начиная с верху и далее
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Валерий1965
1592847089
Идиотизм! Совсем охренели?
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ufos73
1592848030
Я еще в мае говорил, что нельзя начинать, риск заражения огромный... ну вот кушайте не подавитесь этим Г**м!
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ufos73
1592848091
Ща еще станет вопрос об отложении старта следующего сезона! Газпром чемпион!!!
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Мага 13
1592850400
а что, так можно было?
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vladimir-7
1592851021
Да, РФС и РПЛ могут серьёзно попасть и в этой ситуации, а впереди их ждут новые, ещё более сложные проблемы.
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vka1970
1592852239
Ну если нашей полиции уже разрешили не представляться и стрелять при намёке на угрозу, то это вообще фигня.Так, мелочи жизни.В чудесной стране живём ептеть.
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