«РБ-Спорт»: «Уфа» провела матч с «Тамбовом», зная о заболевших коронавирусом в команде. РФС и РПЛ согласились не переносить игру

«Уфа» до матча 23-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) знала, что игроки команды Андреас Вомбергар и Игорь Безденежных заражены коронавирусом. Тем не менее, встречу провели, получив согласие соперника, РФС и РПЛ, информирует «РБ-Спорт».
Оба футболиста не попали в заявку на матч, находятся на карантине. С другими игроками они контактировали. Также в «Уфе» заражен воспитанник академии.
- Инсайдеры сообщали о коронавирусе в «Уфе» за сутки до матча с «Тамбовом».
- Из-за коронавируса в 23-м туре РПЛ перенесли матч «Краснодар» – «Динамо».
- «Ростов», где на прошлой неделе зафиксировали вспышку коронавируса, всем составом ушел на карантин.
Источник: «РБ-Спорт»