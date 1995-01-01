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    «РБ-Спорт»: «Уфа» провела матч с «Тамбовом», зная о заболевших коронавирусом в команде. РФС и РПЛ согласились не переносить игру

    «Уфа» до матча 23-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) знала, что игроки команды Андреас Вомбергар и Игорь Безденежных заражены коронавирусом. Тем не менее, встречу провели, получив согласие соперника, РФС и РПЛ, информирует «РБ-Спорт».

    Оба футболиста не попали в заявку на матч, находятся на карантине. С другими игроками они контактировали. Также в «Уфе» заражен воспитанник академии.

    • Инсайдеры сообщали о коронавирусе в «Уфе» за сутки до матча с «Тамбовом».
    • Из-за коронавируса в 23-м туре РПЛ перенесли матч «Краснодар»«Динамо».
    • «Ростов», где на прошлой неделе зафиксировали вспышку коронавируса, всем составом ушел на карантин.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1612

      Ганнибал Лектор 41 секунду назад

      какой тренер - такая и команда.

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      Рейтинг: +1530

      Genz 8 минут назад

      Одним можно,а другим нельзя. Позор уткину и Кикнадзе

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      Рейтинг: +284

      klimovich 13 минут назад

      Если это подтвердится, то это п****ц-скандалище. Почему Ростов проиграл 1-10, Динамо пришлось перенести игру, а эти играли? При том, что РФС и РПЛ все знали. Это будет по масштабу скандала равносильно открывшемся подкупу соперника сборной России, или что-нибудь в этом роде.

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      Рейтинг: +3630

      Yurok161 > klimovich 6 минут назад

      Так об этом писали в тот же день,когда стало известно про корону в Динамо.Динамо тоже сразу сообщило,что уходит на карантин,а Уфа промолчала и на следующий день спокойно отыграло.

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      Рейтинг: +284

      klimovich > Yurok161 1 минуту назад

      Ну не говорили, что РФС и РПЛ об этом знают. Слухов то много может быть.

      0
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      Рейтинг: +3630

      Yurok161 35 минут назад

      Вы не забывайте про то,что Динамо(не зная про корону у своих игроков) играло товарняк со Спартаком за несколько дней до возобновления чемпа. Инкубационный период 2 недели.Возможно и спартачи заразились.Соответственно есть вероятность и у туляков.Уже наверно всем насрать на здоровье игроков и персонала. Лишь бы очки урвать.

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      Рейтинг: +1949

      Kollljan 1 час назад

      Упс! Вот как можно было. А Ростов чего не сыграл оставшимися здоровыми?

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      Рейтинг: +3630

      Yurok161 > Kollljan 40 минут назад

      Потому что согласно тому же регламенту ушли на карантин.

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      Рейтинг: +5862

      paracetamol 1 час назад

      Заразили Тамбов, наверно, бациллоносители! Лучшеб судью...

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      Рейтинг: +4065

      vladik12 > paracetamol 1 час назад

      Спидоносцы позорные.

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