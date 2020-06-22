«РБ-Спорт»: «Уфа» провела матч с «Тамбовом», зная о заболевших коронавирусом в команде. РФС и РПЛ согласились не переносить игру

«Уфа» до матча 23-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) знала, что игроки команды Андреас Вомбергар и Игорь Безденежных заражены коронавирусом. Тем не менее, встречу провели, получив согласие соперника, РФС и РПЛ, информирует «РБ-Спорт».

Оба футболиста не попали в заявку на матч, находятся на карантине. С другими игроками они контактировали. Также в «Уфе» заражен воспитанник академии.