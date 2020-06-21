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    AS: «Реал» решил оставить Эдегора в «Реал Сосьедаде» до 2021 года

    «Реал» отказался от идеи досрочно вернуть из аренды в «Реал Сосьедаде» полузащитника Мартина Эдегора.

    По информации AS, в мадридском клубе решили, что пока рано возвращать 21-летнего футболиста, поскольку из-за кризиса состав команды практически не изменится, а молодому норвежцу будет сложно выиграть конкуренцию у ветеранов.

    Таким образом, хавбек до конца отработает арендное соглашение и будет играть за команду из Сан-Себастьяна до лета 2021 года.

    В текущем сезоне Эдегор провел за «Реал Сосьедад» 31 матч, забил семь голов и сделал восемь ассистов.

    Источник: AS

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