AS: «Реал» решил оставить Эдегора в «Реал Сосьедаде» до 2021 года

«Реал» отказался от идеи досрочно вернуть из аренды в «Реал Сосьедаде» полузащитника Мартина Эдегора.

По информации AS, в мадридском клубе решили, что пока рано возвращать 21-летнего футболиста, поскольку из-за кризиса состав команды практически не изменится, а молодому норвежцу будет сложно выиграть конкуренцию у ветеранов.

Таким образом, хавбек до конца отработает арендное соглашение и будет играть за команду из Сан-Себастьяна до лета 2021 года.

В текущем сезоне Эдегор провел за «Реал Сосьедад» 31 матч, забил семь голов и сделал восемь ассистов.