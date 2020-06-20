Левандовски установил рекорд Бундеслиги по голам за сезон среди легионеров

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 33-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».
В текущем розыгрыше Бундеслиги поляк забил уже 33 мяча. Это новый рекорд турнира для легионеров.
Левандовски превзошел достижение Пьера-Эмерика Обамеянга, который в составе дортмундской «Боруссии» отличился 31 раз в национальном первенстве сезона-2016/2017.
- 31-летний форвард выступает за «Баварию» с лета 2014 года.
- До перехода в мюнхенский клуб футболист на протяжении четырех сезонов защищал цвета «Боруссии».
Источник: Официальный твиттер Бундеслиги