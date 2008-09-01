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    Левандовски установил рекорд Бундеслиги по голам за сезон среди легионеров

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 33-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

    В текущем розыгрыше Бундеслиги поляк забил уже 33 мяча. Это новый рекорд турнира для легионеров.

    Левандовски превзошел достижение Пьера-Эмерика Обамеянга, который в составе дортмундской «Боруссии» отличился 31 раз в национальном первенстве сезона-2016/2017.

    • 31-летний форвард выступает за «Баварию» с лета 2014 года.
    • До перехода в мюнхенский клуб футболист на протяжении четырех сезонов защищал цвета «Боруссии».

    Источник: Официальный твиттер Бундеслиги

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