Левандовски установил рекорд Бундеслиги по голам за сезон среди легионеров

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оформил дубль в матче 33-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

В текущем розыгрыше Бундеслиги поляк забил уже 33 мяча. Это новый рекорд турнира для легионеров.

Левандовски превзошел достижение Пьера-Эмерика Обамеянга, который в составе дортмундской «Боруссии» отличился 31 раз в национальном первенстве сезона-2016/2017.