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    Вратарь Попов – лучший игрок матча «Сочи» – «Ростов». Он пропустил десять голов

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч ТВ» определила лучшего игрока матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (10:1). Им стал вратарь гостей Денис Попов.

    «Заслуженная награда реально лучшему игроку этого матча.

    Уверены, что каждый из наших воспитанников заслуживал эту награду. Надеемся, голеадоры соперника не слишком огорчены!» – написал «Ростов» в твиттере.

    • «Ростов» играл футболистами молодежного состава и воспитанниками академии.
    • Команда осталась в РПЛ четвертой.
    • «Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ.

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2557

      knikos 16 минут назад

      А мне очень понравился Калистратов . Готовый защитник , бестолку не бегает , в отбор по мячу идёт , сколько ударов заблокировал ! Ростов - держите парня! Уведут ...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2785

      playsh 38 минут назад

      Денис молодец,реально лучший,ему стыдится нечего.
      А вот взрослым балбесам играть с мальчиками,учащимся в школе,да ещё радоваться забитым мячам в их ворота,словно это сб.Испании,я бы посоветовал сходить к психиатру свои мозги проверить.Так стыдно за наш футбол мне ещё никогда не было,в том числе за чиновников от футбола.
      Ростов-младший,браво,вы настоящие мужчины.

      1
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      Рейтинг: +2214

      absent32 55 минут назад

      если бы ни этот парнишка, то возможно еще десяток залетело бы

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