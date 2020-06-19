Вратарь Попов – лучший игрок матча «Сочи» – «Ростов». Он пропустил десять голов

РПЛ совместно с телеканалом «Матч ТВ» определила лучшего игрока матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (10:1). Им стал вратарь гостей Денис Попов.
«Заслуженная награда реально лучшему игроку этого матча.
Уверены, что каждый из наших воспитанников заслуживал эту награду. Надеемся, голеадоры соперника не слишком огорчены!» – написал «Ростов» в твиттере.
- «Ростов» играл футболистами молодежного состава и воспитанниками академии.
- Команда осталась в РПЛ четвертой.
- «Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ.
Источник: твиттер «Ростова»