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  • Вратарь Попов – лучший игрок матча «Сочи» – «Ростов». Он пропустил десять голов

Вратарь Попов – лучший игрок матча «Сочи» – «Ростов». Он пропустил десять голов

19 июня 2020, 22:34
12

РПЛ совместно с телеканалом «Матч ТВ» определила лучшего игрока матча 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (10:1). Им стал вратарь гостей Денис Попов.

«Заслуженная награда реально лучшему игроку этого матча.

Уверены, что каждый из наших воспитанников заслуживал эту награду. Надеемся, голеадоры соперника не слишком огорчены!» – написал «Ростов» в твиттере.

  • «Ростов» играл футболистами молодежного состава и воспитанниками академии.
  • Команда осталась в РПЛ четвертой.
  • «Сочи» одержал самую крупную победу в истории РПЛ.

Источник: твиттер «Ростова»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Попов Денис
Комментарии (12)
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absent32
1592595427
если бы ни этот парнишка, то возможно еще десяток залетело бы
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Plyash
1592596414
Денис молодец,реально лучший,ему стыдится нечего. А вот взрослым балбесам играть с мальчиками,учащимся в школе,да ещё радоваться забитым мячам в их ворота,словно это сб.Испании,я бы посоветовал сходить к психиатру свои мозги проверить.Так стыдно за наш футбол мне ещё никогда не было,в том числе за чиновников от футбола. Ростов-младший,браво,вы настоящие мужчины.
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knikos
1592597773
А мне очень понравился Калистратов . Готовый защитник , бестолку не бегает , в отбор по мячу идёт , сколько ударов заблокировал ! Ростов - держите парня! Уведут ...
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PAREVG.
1592599061
Молодец парень, из него получится отличный вратарь, столько спасений + отраженный пенальти...
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evgevg13
1592627629
Ещё надо было сделать номинацию: лучшие уроды матча. Сами догадываетесь кого бы отметили.
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Из Твери Леха
1592632656
Что за бред? Лучший - Кокорин!
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Grag
1592632822
чемп только возобновился, а идиотизм уже встал в полный рост. Кипер -Красавец!!!
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general.lizyukov
1592636321
Воротчик - красавелла!!! Реально лучший был у ростовчан.
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Серёга Краснодарский
1592653691
45 в строр ударов. Получается 35 потянул.. Молодец
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Алекс636363
1592666978
пару раз ворота потерял, два гола и дырочка, но сейвы, конечно, спасли от 1-20. а сочи пусть мотает обратно в питер, нечего позорить город-курорт
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