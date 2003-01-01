Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Судьи Сухой, Богач и Петросян вылетели на матч «Сочи» – «Ростов». До игры – девять часов

    Арбитры отправились на матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом». Клубы договорились о проведении встречи, несмотря на вспышку коронавируса в составе гостей.

    Главный судья встречи – Алексей Сухой (Люберцы). На линиях ему помогут Николай Богач (Люберцы) и Арам Петросян (Бронницы).

    • В «Ростове» на этой неделе случилась вспышка коронавируса, основная команда ушла на двухнедельный карантин.
    • Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.

    Коронавирус за сутки до РПЛ: весь «Ростов» на карантине, судья матча «Спартака» заболел, а по стране по 7-9 тысяч новых случаев

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77226
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru