Судьи Сухой, Богач и Петросян вылетели на матч «Сочи» – «Ростов». До игры – девять часов

Арбитры отправились на матч 23-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом». Клубы договорились о проведении встречи, несмотря на вспышку коронавируса в составе гостей.

Главный судья встречи – Алексей Сухой (Люберцы). На линиях ему помогут Николай Богач (Люберцы) и Арам Петросян (Бронницы).

В «Ростове» на этой неделе случилась вспышка коронавируса, основная команда ушла на двухнедельный карантин.

Матч в Сочи будет для команд первым официальным после карантина по коронавирусу.

«Ростов» в таблице идет четвертым.

Коронавирус за сутки до РПЛ: весь «Ростов» на карантине, судья матча «Спартака» заболел, а по стране по 7-9 тысяч новых случаев