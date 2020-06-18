Карпин: «Позиция «Сочи» не должна никого волновать»

Карпин за..был фарс мажором. Он подменяет словами смысл понятий в сложившейся ситуации. Пить виски меньше Валере надо. Это такой бухарик. Бледный человек,кожа ,да кости.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о невозможности проведения матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» в назначенный срок.
– «Ростов» и сейчас говорит о том, что был и остается приверженцем возобновления чемпионата. Не пожалели о такой позиции?
– Нет. Мы за возобновление. Хотим доиграть и по спортивному принципу оказаться там, где можем оказаться.
– Какие уроки извлекли из этой ситуации?
– То, что может случиться что угодно, с кем угодно и где угодно в этой жизни – вот единственный урок. Говорить о том, что кто-то что-то не соблюдал, могут только посторонние люди. В магазин ходили – как весь мир. Заказывали продукты у курьеров – да, как и весь мир. Не ходили по Ростову, потому что все закрыто. А заразиться можно от кого угодно и от чего угодно.
– Видите шанс на перенос игры с «Сочи» – сочинцы еще раз подтвердили свою позицию о неготовности к переносу.
– Позиция «Сочи» не должна никого волновать. В случае форс-мажора при чем вообще позиция «Сочи»? Людям, получается, неважно здоровье даже своих футболистов. Думаю, они понимают, что «Ростов» вряд ли сможет прилететь, и потому настаивает на такой позиции.
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