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Карпин: «Позиция «Сочи» не должна никого волновать»

18 июня 2020, 23:25
8

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о невозможности проведения матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» в назначенный срок.

– «Ростов» и сейчас говорит о том, что был и остается приверженцем возобновления чемпионата. Не пожалели о такой позиции?

– Нет. Мы за возобновление. Хотим доиграть и по спортивному принципу оказаться там, где можем оказаться.

– Какие уроки извлекли из этой ситуации?

– То, что может случиться что угодно, с кем угодно и где угодно в этой жизни – вот единственный урок. Говорить о том, что кто-то что-то не соблюдал, могут только посторонние люди. В магазин ходили – как весь мир. Заказывали продукты у курьеров – да, как и весь мир. Не ходили по Ростову, потому что все закрыто. А заразиться можно от кого угодно и от чего угодно.

– Видите шанс на перенос игры с «Сочи» – сочинцы еще раз подтвердили свою позицию о неготовности к переносу.

– Позиция «Сочи» не должна никого волновать. В случае форс-мажора при чем вообще позиция «Сочи»? Людям, получается, неважно здоровье даже своих футболистов. Думаю, они понимают, что «Ростов» вряд ли сможет прилететь, и потому настаивает на такой позиции.

Карпин – о «Сочи»: «Победитель конкурса «фейр-плэй года» в РПЛ уже определен»

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов Карпин Валерий
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1592512787
Валера как всегда конкретен и объективен, но эту питерскую бригаду ничем не проймёшь. Глумятся над всем нашим футболом. *****!
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Дядя Серёжа
1592528036
Нет бороды у Карпина, как у Хоттабыча
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моэм
1592538580
Я бы уточнил....ПОДЛАЯ ПОЗИЦИЯ СОЧИ...ведь когда они болели ангиной им матч перенесли , а то что именно Сочи против переноса матча , сами побывавшие в этой беде - подлость вдвойне .
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NewLife
1592547560
Правда Валеры против подлой болтовни Алаева и Сочи.
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alp
1592550229
Херле велосипед выдумывать? что там регламент говорит о том,. когда команда не может заявить на игру нужное количество футболистов? вот так и должно быть. и похер, понос у команды или корона. в регламенте диагноз не влияет на ход событий
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