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    Карпин: «Позиция «Сочи» не должна никого волновать»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мыслями о невозможности проведения матча 23-го тура РПЛ против «Сочи» в назначенный срок.

    – «Ростов» и сейчас говорит о том, что был и остается приверженцем возобновления чемпионата. Не пожалели о такой позиции?

    – Нет. Мы за возобновление. Хотим доиграть и по спортивному принципу оказаться там, где можем оказаться.

    – Какие уроки извлекли из этой ситуации?

    – То, что может случиться что угодно, с кем угодно и где угодно в этой жизни – вот единственный урок. Говорить о том, что кто-то что-то не соблюдал, могут только посторонние люди. В магазин ходили – как весь мир. Заказывали продукты у курьеров – да, как и весь мир. Не ходили по Ростову, потому что все закрыто. А заразиться можно от кого угодно и от чего угодно.

    – Видите шанс на перенос игры с «Сочи» – сочинцы еще раз подтвердили свою позицию о неготовности к переносу.

    – Позиция «Сочи» не должна никого волновать. В случае форс-мажора при чем вообще позиция «Сочи»? Людям, получается, неважно здоровье даже своих футболистов. Думаю, они понимают, что «Ростов» вряд ли сможет прилететь, и потому настаивает на такой позиции.

    Карпин – о «Сочи»: «Победитель конкурса «фейр-плэй года» в РПЛ уже определен»

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    18.06.2020 23:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1485

      Genz 1 час назад

      Карпин за..был фарс мажором. Он подменяет словами смысл понятий в сложившейся ситуации. Пить виски меньше Валере надо. Это такой бухарик. Бледный человек,кожа ,да кости.

      -2
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      Рейтинг: +595

      zarsm > Genz 28 минут назад

      Ты за свои слова то сможешь ответить?) Балабол кнопочный

      0
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      Рейтинг: +17135

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Валера как всегда конкретен и объективен, но эту питерскую бригаду ничем не проймёшь. Глумятся над всем нашим футболом. *****!

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