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  • Генсек РФС: «Принесли извинения Федуну за ошибку в регламенте Кубка России»

Генсек РФС: «Принесли извинения Федуну за ошибку в регламенте Кубка России»

18 июня 2020, 18:07
40

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с ошибкой в регламенте Кубка России, в результате которой полуфинальный матч между «Зенитом» и «Спартаком» будет проходить в Санкт-Петербурге.

«Мы принесли свои извинения и Федуну, и «Спартаку» за ошибку в регламенте по Кубку. Это не подковерная борьба – это банальная человеческая ошибка, и ничего более. Люди, которые имели к этому отношение, больше не имеют отношения к футболу», – сказал Алаев.

В регламенте Кубка была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба был использован принцип, который применялся до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Федун высказал мнение, что такое решение было принято под давлением «Зенита».

  • Матч «Зенит» – «Спартак» запланирован на 19 июля.
  • В другом полуфинале сыграют «Химки» и победитель пары «Шинник»«Урал».

Источник: Sport24
Россия. Кубок Зенит Спартак Федун Леонид
Комментарии (40)
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ilichkadr
1592495872
С какого перепугу Федуну приносить извинения!? Похоже, что Шурик на довольствии у Лёни, зассал конкретно, иначе с чего бы извиняться, если в регламенте прописано кто хозяин встречи . Команда, которая провела меньше игр на своем стадионе в данном случае -Зенит. Лёня об этом не знал!?
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Антибиотик
1592499746
Да простит меня это благородное животное, но это же какими нужно быть оленями, чтобы так обделаться?! Видимо, чем больше в РФС зарплата, тем меньше мозг.
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JTherry
1592500265
в РФС питерская мафия засела... Дюк-офф, Алай-офф, Митрофан-офф...
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морозз
1592500376
Бомжовский РФС видя свой косяк и понимая, что как то надо замазывать эту коррупционную ситуацию присущую им...не придумало ничего более как извиниться! Для бомжей извиниться, что высморкаться на тротуар...им наплевать на всех, они живут и дышат в газовом миллеровском облаке!
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Plyash
1592500880
Ребята,всегда на выручку в подобных ситуациях приходила до недавнего времени такая банальная штука,как жеребьёвка в присутствии всех заинтересованных лиц. Ну куда ещё проще?Все остальные варианты в той или иной мере подразумевают закулисные игры.И никаких извинений и обсуждений не надо,всё решаться должно в рабочем порядке на автомате.
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vmonomah17
1592501148
Проще зенит назначить чемпионом лет на 5 и снять с розыгрыша, чтобы рпл стала честной и непредсказуемой.
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ufos73
1592503041
Так писали, что этих,, кто "ошибся", за заслуги перед РФС не уволили а на другое место перевели. Или за заслуги их в газпозор перевели??? )))
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general.lizyukov
1592506708
Извинения принесли - а игру перенесли на другое поле? Или возвращать миллеру бабло не хочется?
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Spirit_78
1592553097
Федун хотел все кубковые матчи дома играть? У него всегда было слишком много "хотелок".
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Павелий
1592554057
"Это не подковёрная борьба". Согласен. Верное название: лоббирование интересов Зенита всеми способами, включая административный и финансовый ресурс ГОСУДАРСТВЕННОЙ компании Газпром.
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