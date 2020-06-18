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    Генсек РФС: «Принесли извинения Федуну за ошибку в регламенте Кубка России»

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с ошибкой в регламенте Кубка России, в результате которой полуфинальный матч между «Зенитом» и «Спартаком» будет проходить в Санкт-Петербурге.

    «Мы принесли свои извинения и Федуну, и «Спартаку» за ошибку в регламенте по Кубку. Это не подковерная борьба – это банальная человеческая ошибка, и ничего более. Люди, которые имели к этому отношение, больше не имеют отношения к футболу», – сказал Алаев.

    В регламенте Кубка была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба был использован принцип, который применялся до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Федун высказал мнение, что такое решение было принято под давлением «Зенита».

    • Матч «Зенит» – «Спартак» запланирован на 19 июля.
    • В другом полуфинале сыграют «Химки» и победитель пары «Шинник»«Урал».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7018

      ilichkadr 10 минут назад

      С какого перепугу Федуну приносить извинения!? Похоже, что Шурик на довольствии у Лёни, зассал конкретно, иначе с чего бы извиняться, если в регламенте прописано кто хозяин встречи . Команда, которая провела меньше игр на своем стадионе в данном случае -Зенит. Лёня об этом не знал!?

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      Рейтинг: +1478

      Genz 31 минуту назад

      Алай ,тогда уйди с поста за ошибку

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