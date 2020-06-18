Генсек РФС: «Принесли извинения Федуну за ошибку в регламенте Кубка России»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал ситуацию с ошибкой в регламенте Кубка России, в результате которой полуфинальный матч между «Зенитом» и «Спартаком» будет проходить в Санкт-Петербурге.

«Мы принесли свои извинения и Федуну, и «Спартаку» за ошибку в регламенте по Кубку. Это не подковерная борьба – это банальная человеческая ошибка, и ничего более. Люди, которые имели к этому отношение, больше не имеют отношения к футболу», – сказал Алаев.

В регламенте Кубка была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба был использован принцип, который применялся до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Федун высказал мнение, что такое решение было принято под давлением «Зенита».