Федун: «Зенит» – тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова назначить на матч со «Спартаком»

Президент «Спартака» Леонид Федун отреагировал на решение исполкома РФС провести полуфинал Кубка России с «Зенитом» в Петербурге.

«Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу — на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось.

Понятно, что «Зенит» – тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо», – сказал Федун.

Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира