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    Федун: «Зенит» – тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова назначить на матч со «Спартаком»

    Президент «Спартака» Леонид Федун отреагировал на решение исполкома РФС провести полуфинал Кубка России с «Зенитом» в Петербурге.

    «Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу — на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось.

    Понятно, что «Зенит» – тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо», – сказал Федун.

    Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии19
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      Рейтинг: +1395

      Cleaner 21 минуту назад

      В РФС прислушаются к пожеланию Федуна и поставят Вилкова на судейство.)

      0
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      Рейтинг: +382

      sergey610 39 минут назад

      Предлагаю , кубок России, обнулить.

      0
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      Рейтинг: +228

      NewLife 40 минут назад

      Обнулили регламент !

      1
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      Рейтинг: +382

      sergey610 > NewLife 37 минут назад

      Не регламент, а весь кубок , умножить на ноль.

      0
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      Рейтинг: +3347

      Борат 46 минут назад

      стыдно за этот поросячий визг федуна !
      позор тарасовским мужеложцам !
      гыгы

      1
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      Рейтинг: +8056

      derrik2000 1 час назад

      "«Зенит» – тяжеловес в футболе."


      Неправильно сказал.
      Это Миллер смотрит сверху вниз на путина, а в российском футболе - то Зенит так................... пока Газпром рулит в стране............
      Не будет Газпрома - не будет и Зенита.
      Вернее, Зенит-то будет, конечно, и я очень бы хотел, чтобы он был, но всей этой наносной мишуры и "дутого авторитета" якобы "клуба европейского уровня" уже не будет.

      3
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      Рейтинг: +599

      _Marqella_ 1 час назад

      Какая разница где играть.Спартак всё равно жиденько обделается, как это было в этом сезоне два раза,просто в Питере они опять пятёрочку отхватят...

      2
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      Рейтинг: +15597

      sssrspartak > _Marqella_ 46 минут назад

      как говорится поглядим увидим!1-0 случайные поражения- это у вас обделыванием называется?точные алармоборатовские рассуждения!

      2
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      Рейтинг: +10344

      Garrincha58 1 час назад

      этот скупердяй так не доволен из за бабла, если бы играли в Москве то и прибыль была бы больше ему вот и всё недовольство вечно ноет

      3
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      Рейтинг: +4154

      nik55 1 час назад

      просто нужно провести игру на нейтральном поле----и все бы остались довольны

      5
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      Рейтинг: +260

      vla4839 1 час назад

      Правильное,логичное решение. Любое другое решение было бы в пользу Спартака и обосновать его справедливость было бы невозможно.Зенит уже провёл больше матчей на чужих полях!( Даже если нет такого пункта в Регламенте). А как можно разрулить эту ситуацию,никого не обижая?Жребий тоже не прописан в Регламенте,а тем более матч на поле Спартака.

      2
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      Рейтинг: +8943

      ufos73 > vla4839 1 час назад

      Нейтральное поле, зрителей один хер пустят пара человек... Вот ивсе

      4
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      ...
      Рейтинг: +260

      vla4839 > ufos73 59 минут назад

      Не согласен. Нейтральное поле - это помощь Спартаку не ехать в Питер! А Зенит так и останется с большим количеством матчей не на своём поле. Хотя и там он обыграет Спартак.

      0
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      Рейтинг: +23329

      VVM1964 1 час назад

      " менять правила по ходу... " - У нас всё можно и если надо , то нам и конституция не помеха - поправки внесем (((((((

      7
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      Рейтинг: +260

      vla4839 > VVM1964 1 час назад

      А что предлагаешь? Отрицать легко.

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