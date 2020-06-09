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  • Федун: «Зенит» – тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова назначить на матч со «Спартаком»

Федун: «Зенит» – тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова назначить на матч со «Спартаком»

9 июня 2020, 14:12
53

Президент «Спартака» Леонид Федун отреагировал на решение исполкома РФС провести полуфинал Кубка России с «Зенитом» в Петербурге.

«Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере. Но ведь положение существует. И менять правила по ходу — на мой взгляд, абсолютно неправильно. Как я уже сказал, я проголосовал против. Большое количество людей воздержалось.

Понятно, что «Зенит» – тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо», – сказал Федун.

Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Федун Леонид Вилков Михаил
Комментарии (53)
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DOCTOR PENALTY
1591701608
Ну молодец, хоть об этом не зассал в открытую сказать. А Вилков будет, кого же ещё ставить, как не этого преданного члена единой россии.
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VVM1964
1591701667
" менять правила по ходу... " - У нас всё можно и если надо , то нам и конституция не помеха - поправки внесем (((((((
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Garrincha58
1591702812
этот скупердяй так не доволен из за бабла, если бы играли в Москве то и прибыль была бы больше ему вот и всё недовольство вечно ноет
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_Marqella_
1591703417
Какая разница где играть.Спартак всё равно жиденько обделается, как это было в этом сезоне два раза,просто в Питере они опять пятёрочку отхватят...
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derrik2000
1591703505
"«Зенит» – тяжеловес в футболе." Неправильно сказал. Это Миллер смотрит сверху вниз на путина, а в российском футболе - то Зенит так................... пока Газпром рулит в стране............ Не будет Газпрома - не будет и Зенита. Вернее, Зенит-то будет, конечно, и я очень бы хотел, чтобы он был, но всей этой наносной мишуры и "дутого авторитета" якобы "клуба европейского уровня" уже не будет.
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neveldomha
1591709609
шпыртак ищет повод для оправдания своего будущего поражения. С Вилковым хорошая идея. Вполне прокатит.
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Hektor 84
1591712361
А на вар Мешкова посадить! Просто порвать надо бомжерылых! Но теперь Шлюба скулить не будет, что его с трибун обижают.))) задерживать и щимить некого будет.
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ilichkadr
1591719919
Леня, не переживай. Какая разница, где тебе вдуют дома или на выезде? Мяч круглый, поле прямоугольное...........не тот сейчас Спартак, чтобы так близко к сердцу переживать.
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alll-1
1591723680
позор голубизне не мытой
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alp
1591733143
да... прошло время спартака... ушло... кануло в Лету...
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