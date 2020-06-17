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  • Уткин – о коронавирусе в «Ростове»: «За этим не может не стоять раздолбайство»

Уткин – о коронавирусе в «Ростове»: «За этим не может не стоять раздолбайство»

17 июня 2020, 18:49
8

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал вспышку коронавируса в «Ростове». Журналист призвал не пускать зрителей на стадионы с возобновлением РПЛ.

«Ростов» уходит на карантин, ковид подозревают у шестерых – вы уже знаете. За этим не может не стоять раздолбайство. У вспышки обязательно есть конкретные причины: или нарушали каким-то способом вместе, или на уровне клубных мероприятий грубые санитарные ошибки, если кто-то один принес – остальные подхватили.

Я не призываю к наказанию. Заболеть – это беда. Но установить и назвать путь, которым вирус попал в команду, совершенно необходимо.

Глобально – мы в России можем поставить задачу любой сложности. Поставить, продумать, расписать. А исполнить – нет. Давайте это признаем.

И немедленно откажемся от идеи прямо сейчас пускать на стадионы зрителей. Это регламент стократно более сложный.

Это и было преждевременно и опасно, а теперь все опасности мвтериализуются (UPD. Tолько что глава УЕФА сказал вслух: по ситуации на данный момент мы не можем принять решение о допуске зрителей на матчи ЛЧ в августе. В АВГУСТЕ!)

Пустить зрителей очень хочется. Всем. Испанцам, немцам... Нам. Кто самый организованный? Мы? Нет. Есть пара дней услышать голос разума. Необходимо отложить футбол со зрителями на трибунах», – написал Уткин в телеграме.

  • РПЛ возобновляется 19 июня.
  • «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.
  • Бывший президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Ростов» нужно снять с чемпионата, если есть опасность массового заражения.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Сочи Ростов
Комментарии (8)
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giluxa1963
1592409791
а кто у нас главный раздолбай-конечно Вася кто его не знает
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АКС-74У
1592411624
Слишком много Уткина. Хотя он в данном случае прав.
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general.lizyukov
1592419246
Вася, мы можем, поставить расписать, и даже выполнить (ДнепроГЭС, Магнитка, атомная бомба, целина, Победа, космос) - у на столько всё нужно жёстко контролировать. С расстрелами и лагерями, иначе люди не понимают, что за их халатность расплачиваются другие, иногда даже жизнями.
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ufos73
1592420325
На изоляцию можно посадить игроков, тренеров врачей, но ВСЕХ нельзя! Куча народа обслуживают базу и людей, которых не закроешь... РАЗДОЛБАЙСТВО идет с самого верха, от тех кто вообще разрешил этот бред, а не от персонала или игроков...
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Валерий1965
1592424220
Странно, но я с ним согласен... Расслабляться рано. И ситуация с Ростовом тому подтверждение.
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vladimir-7
1592462552
А, что думает КарпИн?
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