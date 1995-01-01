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    Уткин – о коронавирусе в «Ростове»: «За этим не может не стоять раздолбайство»

    Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал вспышку коронавируса в «Ростове». Журналист призвал не пускать зрителей на стадионы с возобновлением РПЛ.

    «Ростов» уходит на карантин, ковид подозревают у шестерых – вы уже знаете. За этим не может не стоять раздолбайство. У вспышки обязательно есть конкретные причины: или нарушали каким-то способом вместе, или на уровне клубных мероприятий грубые санитарные ошибки, если кто-то один принес – остальные подхватили.

    Я не призываю к наказанию. Заболеть – это беда. Но установить и назвать путь, которым вирус попал в команду, совершенно необходимо.

    Глобально – мы в России можем поставить задачу любой сложности. Поставить, продумать, расписать. А исполнить – нет. Давайте это признаем.

    И немедленно откажемся от идеи прямо сейчас пускать на стадионы зрителей. Это регламент стократно более сложный.

    Это и было преждевременно и опасно, а теперь все опасности мвтериализуются (UPD. Tолько что глава УЕФА сказал вслух: по ситуации на данный момент мы не можем принять решение о допуске зрителей на матчи ЛЧ в августе. В АВГУСТЕ!)

    Пустить зрителей очень хочется. Всем. Испанцам, немцам... Нам. Кто самый организованный? Мы? Нет. Есть пара дней услышать голос разума. Необходимо отложить футбол со зрителями на трибунах», – написал Уткин в телеграме.

    • РПЛ возобновляется 19 июня.
    • «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.
    • Бывший президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Ростов» нужно снять с чемпионата, если есть опасность массового заражения.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +457

      АКМ-74У 3 минуты назад

      Слишком много Уткина. Хотя он в данном случае прав.

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      Рейтинг: +1870

      giluxa1963 33 минуты назад

      а кто у нас главный раздолбай-конечно Вася кто его не знает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1566

      Cleaner 36 минут назад

      Попробовать первый тур со зрителями нужно. Если будут соблюдены все прописанные правила(маски, дистанция), можно и дальше играть со зрителями. Но чую я, почему то, что неадекваты на стадионах накосячат. И будем смотреть оставшиеся туры только по телевизору. Что тоже неплохо.

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