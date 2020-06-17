Уткин – о коронавирусе в «Ростове»: «За этим не может не стоять раздолбайство»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал вспышку коронавируса в «Ростове». Журналист призвал не пускать зрителей на стадионы с возобновлением РПЛ.

«Ростов» уходит на карантин, ковид подозревают у шестерых – вы уже знаете. За этим не может не стоять раздолбайство. У вспышки обязательно есть конкретные причины: или нарушали каким-то способом вместе, или на уровне клубных мероприятий грубые санитарные ошибки, если кто-то один принес – остальные подхватили.

Я не призываю к наказанию. Заболеть – это беда. Но установить и назвать путь, которым вирус попал в команду, совершенно необходимо.

Глобально – мы в России можем поставить задачу любой сложности. Поставить, продумать, расписать. А исполнить – нет. Давайте это признаем.

И немедленно откажемся от идеи прямо сейчас пускать на стадионы зрителей. Это регламент стократно более сложный.

Это и было преждевременно и опасно, а теперь все опасности мвтериализуются (UPD. Tолько что глава УЕФА сказал вслух: по ситуации на данный момент мы не можем принять решение о допуске зрителей на матчи ЛЧ в августе. В АВГУСТЕ!)

Пустить зрителей очень хочется. Всем. Испанцам, немцам... Нам. Кто самый организованный? Мы? Нет. Есть пара дней услышать голос разума. Необходимо отложить футбол со зрителями на трибунах», – написал Уткин в телеграме.