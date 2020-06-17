«Сочи»: «Готовимся к матчу с «Ростовом» в штатном режиме»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал вспышку коронавируса в «Ростове». 19 июня команды должны сыграть между собой в 23-м туре РПЛ.
«Мы готовимся к матчу в штатном режиме. Следим за ситуацией и желаем здоровья всем футболистам «Ростова», – сказал Рубашко «Р-Спорт».
- РПЛ возобновляется 19 июня.
- «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.
- Бывший президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Ростов» нужно снять с чемпионата, если есть опасность массового заражения.
Источник: «Р-Спорт»