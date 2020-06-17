Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    «Сочи»: «Готовимся к матчу с «Ростовом» в штатном режиме»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал вспышку коронавируса в «Ростове». 19 июня команды должны сыграть между собой в 23-м туре РПЛ.

    «Мы готовимся к матчу в штатном режиме. Следим за ситуацией и желаем здоровья всем футболистам «Ростова», – сказал Рубашко «Р-Спорт».

    • РПЛ возобновляется 19 июня.
    • «Ростов» идет в турнирной таблице на четвертом месте.
    • Бывший президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Ростов» нужно снять с чемпионата, если есть опасность массового заражения.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +457

      АКМ-74У 1 минуту назад

      Можете расслабиться, 3 очка у вас в кармане.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77137
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru