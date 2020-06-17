«Сочи»: «Готовимся к матчу с «Ростовом» в штатном режиме»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал вспышку коронавируса в «Ростове». 19 июня команды должны сыграть между собой в 23-м туре РПЛ.

«Мы готовимся к матчу в штатном режиме. Следим за ситуацией и желаем здоровья всем футболистам «Ростова», – сказал Рубашко «Р-Спорт».