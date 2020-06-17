Левандовски: «Мы показали, что «Бавария» лучшая команда Германии»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями от победы в Бундеслиге.
«Мы – чемпионы! Конечно, праздновать без болельщиков тяжеловато. Отсутствует дополнительная страсть.
Но мы все равно очень довольны. Этот сезон выдался непростым, мы долго боролись за титул. Надеюсь, что в ближайшее время нам разрешат отметить с болельщиками на стадионе.
В первом тайме «Вердер» играл немного более оборонительно, но мы справились. Во втором тайме мы должны были забить, тогда стало бы немного легче.
Мы показали, что мы лучшая команда Германии. И в Лиге чемпионов мы хотим сыграть еще лучше», – заявил польский нападающий.
- «Бавария» обыграла «Вердер» (1:0) на выезде и гарантировала себе первое место чемпионата Германии.
- Мюнхенцы выиграли турнир в восьмой раз подряд.
Источник: Официальный сайт «Баварии»