Левандовски: «Мы показали, что «Бавария» лучшая команда Германии»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями от победы в Бундеслиге.

«Мы – чемпионы! Конечно, праздновать без болельщиков тяжеловато. Отсутствует дополнительная страсть.

Но мы все равно очень довольны. Этот сезон выдался непростым, мы долго боролись за титул. Надеюсь, что в ближайшее время нам разрешат отметить с болельщиками на стадионе.

В первом тайме «Вердер» играл немного более оборонительно, но мы справились. Во втором тайме мы должны были забить, тогда стало бы немного легче.

Мы показали, что мы лучшая команда Германии. И в Лиге чемпионов мы хотим сыграть еще лучше», – заявил польский нападающий.