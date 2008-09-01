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    Левандовски: «Мы показали, что «Бавария» лучшая команда Германии»

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями от победы в Бундеслиге.

    «Мы – чемпионы! Конечно, праздновать без болельщиков тяжеловато. Отсутствует дополнительная страсть.

    Но мы все равно очень довольны. Этот сезон выдался непростым, мы долго боролись за титул. Надеюсь, что в ближайшее время нам разрешат отметить с болельщиками на стадионе.

    В первом тайме «Вердер» играл немного более оборонительно, но мы справились. Во втором тайме мы должны были забить, тогда стало бы немного легче.

    Мы показали, что мы лучшая команда Германии. И в Лиге чемпионов мы хотим сыграть еще лучше», – заявил польский нападающий.

    • «Бавария» обыграла «Вердер» (1:0) на выезде и гарантировала себе первое место чемпионата Германии.
    • Мюнхенцы выиграли турнир в восьмой раз подряд.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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