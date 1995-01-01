Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    2 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Спортивный директор «Тамбова» Худяков: «Сделаем домашний стадион к октябрю или ноябрю»

    Реконструкция домашнего стадион «Тамбова» – «Спартак» – закончится осенью, рассказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

    «Будем играть в Нижнем Новгороде, но не думаю, что до конца года. Думаю, что к октябрю-ноябрю мы сделаем стадион и сможем играть дома. Нам разрешили играть до конца года, но думаю, что мы начнем играть дома раньше», – сказал спортивный директор.

    Домашняя арена «Тамбова» находится на реконструкции, поскольку не соответствует требованиям РПЛ. РФС разрешил «Тамбову» а также «Оренбургу», проводить домашние матчи на чужих стадионах.

    • Чемпионат России возобновится 19 июня.
    • «Тамбов» идет в РПЛ на 11-м месте.
    • В 23-м туре тамбовчане встретятся в гостях с «Уфой»

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77118
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru