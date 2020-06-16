Спортивный директор «Тамбова» Худяков: «Сделаем домашний стадион к октябрю или ноябрю»

Реконструкция домашнего стадион «Тамбова» – «Спартак» – закончится осенью, рассказал спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Будем играть в Нижнем Новгороде, но не думаю, что до конца года. Думаю, что к октябрю-ноябрю мы сделаем стадион и сможем играть дома. Нам разрешили играть до конца года, но думаю, что мы начнем играть дома раньше», – сказал спортивный директор.

Домашняя арена «Тамбова» находится на реконструкции, поскольку не соответствует требованиям РПЛ. РФС разрешил «Тамбову» а также «Оренбургу», проводить домашние матчи на чужих стадионах.