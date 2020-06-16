«Тамбов» и «Оренбург» получили разрешение играть домашние матчи на чужих стадионах

РФС разрешил «Тамбову» и «Оренбургу» проводить домашние матчи на аренах, не являющихся для них домашними.

«РФС поддержал ходатайство Российской премьер-лиги разрешить «Тамбову» играть домашние матчи на стадионах, где проходили матчи чемпионата мира, а «Оренбургу» – на стадионах второй категории в своем регионе. Это связано с тем, что из-за коронавирусной инфекции клубы не смогли провести запланированные работы по реконструкции арен для приведения их в соответствие критериям для игр в РПЛ», – рассказали в РФС.

Регламент РФС позволяет играть домашние матчи на стадионах более низкой категории, если они соответствуют всем критериям первой категории кроме вместимости. В случае проведения игры на несоответствующей арене клубу могут запретить регистрацию новых футболистов и назначить штраф миллион рублей за каждую домашнюю игру, проведенную с нарушением регламента.

В этом сезоне «Тамбов» проводил домашние матчи на «Мордовии-Арене» в Саранске и стадионе «Нижний Новгород». Домашний стадион «Спартак» не соответствует требованиям РПЛ и реконструируется. Домашняя арена «Оренбурга» – Газовик» – вмещает 7520 зрителей, в то время как требования РПЛ минимум 10 тысяч.