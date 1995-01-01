Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    «Тамбов» и «Оренбург» получили разрешение играть домашние матчи на чужих стадионах

    РФС разрешил «Тамбову» и «Оренбургу» проводить домашние матчи на аренах, не являющихся для них домашними.

    «РФС поддержал ходатайство Российской премьер-лиги разрешить «Тамбову» играть домашние матчи на стадионах, где проходили матчи чемпионата мира, а «Оренбургу» – на стадионах второй категории в своем регионе. Это связано с тем, что из-за коронавирусной инфекции клубы не смогли провести запланированные работы по реконструкции арен для приведения их в соответствие критериям для игр в РПЛ», – рассказали в РФС.

    Регламент РФС позволяет играть домашние матчи на стадионах более низкой категории, если они соответствуют всем критериям первой категории кроме вместимости. В случае проведения игры на несоответствующей арене клубу могут запретить регистрацию новых футболистов и назначить штраф миллион рублей за каждую домашнюю игру, проведенную с нарушением регламента.

    В этом сезоне «Тамбов» проводил домашние матчи на «Мордовии-Арене» в Саранске и стадионе «Нижний Новгород». Домашний стадион «Спартак» не соответствует требованиям РПЛ и реконструируется. Домашняя арена «Оренбурга» – Газовик» – вмещает 7520 зрителей, в то время как требования РПЛ минимум 10 тысяч.

    • Чемпионат России возобновится 19 июня. «Тамбов» идет в РПЛ на 11-м месте, «Оренбург» – 13-й.
    • В 23-м туре «Тамбов» встретится в гостях с «Уфой», «Оренбург» сыграет в Москве с «Локомотивом».

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +436

      valkam72 31 минуту назад

      Газпром не может построить фарм клубу стадион на 10 тысяч? Какой позор.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77118
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru