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    Sportbuzzer: Хаверц хочет в «Реал». «Байер» отклонил первое предложение мадридцев

    Полузащитник «Байера» Кай Хаверц желает продолжить карьеру в «Реале».

    Как сообщает Sportbuzzer, мадридский клуб уже сделал первое предложение по трансферу Хаверца, но «Байер» отклонил его. Немец вдохновлен игрой своего соотечественника Тони Крооса за «»Реал» и хотел бы повторить его успехи в Мадриде.

    «Байер» намерен получить за игрока не менее 100 миллионов евро, в то время как предложение «Реала» было значительно ниже. Мадридцы также хотели бы включить в сделку двух футболистов.

    На прошлой неделе сообщалось, что «Челси» предложил Хаверцу пятилетний контракт с годовой зарплатой 8 миллионов евро.

    • Хаверц забить пять голов в четыре матчах за после возобновления сезона в Бундеслиге.
    • Рыночная стоимость немца – 81 миллионе евро.

    Источник: Sportbuzzer

    Sportbuzzer – немецкое медиа о футболе, которое специализируется в том числе на региональных лигах Германии. Основано в 2017 году. 

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