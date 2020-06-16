Sportbuzzer: Хаверц хочет в «Реал». «Байер» отклонил первое предложение мадридцев

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц желает продолжить карьеру в «Реале».

Как сообщает Sportbuzzer, мадридский клуб уже сделал первое предложение по трансферу Хаверца, но «Байер» отклонил его. Немец вдохновлен игрой своего соотечественника Тони Крооса за «»Реал» и хотел бы повторить его успехи в Мадриде.

«Байер» намерен получить за игрока не менее 100 миллионов евро, в то время как предложение «Реала» было значительно ниже. Мадридцы также хотели бы включить в сделку двух футболистов.

На прошлой неделе сообщалось, что «Челси» предложил Хаверцу пятилетний контракт с годовой зарплатой 8 миллионов евро.