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    Скира: «Челси» предложил Хаверцу пятилетний контракт с зарплатой в 8 миллионов»

    «Челси» сделал предложение форварду «Байера» Каю Хаверцу, сообщил журналист Николо Скира.

    «Челси» и «Бавария» соперничают в гонке за Кая Хаверца. Продолжаются переговоры с «Байером», который просит 80 миллионов евро. «Синие» предложили ему пятилетний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год», – написал Скира в твиттере.

    Неофициально сообщалось, что лондонцы согласовали трансфер Тимо Вернера с «РБ Лейпциг» за 60 миллионов евро.

    • Хаверц забить пять голов в четыре матчах за после возобновления сезона в Бундеслиге.
    • Рыночная стоимость немцы – 81 миллионе евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (72,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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