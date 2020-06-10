Скира: «Челси» предложил Хаверцу пятилетний контракт с зарплатой в 8 миллионов»

«Челси» сделал предложение форварду «Байера» Каю Хаверцу, сообщил журналист Николо Скира.
«Челси» и «Бавария» соперничают в гонке за Кая Хаверца. Продолжаются переговоры с «Байером», который просит 80 миллионов евро. «Синие» предложили ему пятилетний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год», – написал Скира в твиттере.
Неофициально сообщалось, что лондонцы согласовали трансфер Тимо Вернера с «РБ Лейпциг» за 60 миллионов евро.
- Хаверц забить пять голов в четыре матчах за после возобновления сезона в Бундеслиге.
- Рыночная стоимость немцы – 81 миллионе евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (72,4 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.