Скира: «Челси» предложил Хаверцу пятилетний контракт с зарплатой в 8 миллионов»

«Челси» сделал предложение форварду «Байера» Каю Хаверцу, сообщил журналист Николо Скира.

«Челси» и «Бавария» соперничают в гонке за Кая Хаверца. Продолжаются переговоры с «Байером», который просит 80 миллионов евро. «Синие» предложили ему пятилетний контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год», – написал Скира в твиттере.

Неофициально сообщалось, что лондонцы согласовали трансфер Тимо Вернера с «РБ Лейпциг» за 60 миллионов евро.