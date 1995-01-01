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    Фанаты «Ростова» смогут пройти на матч с «Сочи», показав результат теста на коронавирус

    Болельщики «Ростова» получат возможность посетить встречу с «Сочи» 19 июня, сообщается на сайте ростовского клуба.

    «Достаточно будет предъявить свежие результаты анализа, подтверждающие отсутствие COVID-19. На игру смогут попасть приехавшие на отдых по путевке; те, то находится в Сочи более 14 дней и прошел обсерватор. Также это право получают болельщики с наличием договора аренды или свидетельства о праве собственности, либо имеющие регистрацию, подтверждающую их прием в Сочи и прошедшие самоизоляцию», – говорится в сообщении.

    • Матч пройдет 19 июня в Сочи, начало игры – в 20:00 мск.

    Болельщикам «Ростова» запретят присутствовать на гостевом матче с «Сочи». Их отправят в обсерватор

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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