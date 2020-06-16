Фанаты «Ростова» смогут пройти на матч с «Сочи», показав результат теста на коронавирус

Болельщики «Ростова» получат возможность посетить встречу с «Сочи» 19 июня, сообщается на сайте ростовского клуба.

«Достаточно будет предъявить свежие результаты анализа, подтверждающие отсутствие COVID-19. На игру смогут попасть приехавшие на отдых по путевке; те, то находится в Сочи более 14 дней и прошел обсерватор. Также это право получают болельщики с наличием договора аренды или свидетельства о праве собственности, либо имеющие регистрацию, подтверждающую их прием в Сочи и прошедшие самоизоляцию», – говорится в сообщении.

Матч пройдет 19 июня в Сочи, начало игры – в 20:00 мск.

Болельщикам «Ростова» запретят присутствовать на гостевом матче с «Сочи». Их отправят в обсерватор