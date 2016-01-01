Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    Болельщикам «Ростова» запретят присутствовать на гостевом матче с «Сочи». Их отправят в обсерватор

    Болельщики «Ростова», приехавшие на матч с «Сочи», не смогут посмотреть игру с трибун стадиона из-за карантина в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе сочинской администрации.

    «Присутствовать на футбольном матче между клубами «Сочи» и «Ростов» смогут только сочинцы. Те болельщики, которые самостоятельно приедут в Сочи на футбол, попадут не на матч, а в обсерватор», – сказали в администрации.

    На стадион «Фишт» болельщики смогут пройти только в масках и перчатках, а на самом матче будут сидеть на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Игра между «Сочи» и «Ростовом» состоится 19 июня.

    В турнирной таблице ростовчане идут четвертыми, «Сочи» занимает 12-ю строчку.

    Источник: «Интерфакс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:26
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1243

      evgevg13 1 минуту назад

      забыли про противогазы и ОЗК. и будет полный комплект

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38766

      MaxRnD 34 минуты назад

      Апофеоз идиотизма

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11368

      vladimir-7 38 минут назад

      Сочи создают тепличные условия, убирая болельщиков Ростова с игры.
      Карпин, выдери этот филиал Зенита, как жучку.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2052

      KPCCSPB > vladimir-7 27 минут назад

      Да пусть хоть разорвут Сочей. Главное, что мы с вами сделаем, и болелы уж точно не помогут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6977

      ilichkadr 2 часа назад

      Цирк.... Если болельщики смогут пройти только в масках и перчатках, то как будут отличать сочинца от ростовчанина? Не иначе вход не только в масках и перчатках, но и по паспортам, с проверкой регистрации и с обязательным показом лица! Ну, когда уже дебилизм закончится.......................

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77056
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru