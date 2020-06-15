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  • Болельщикам «Ростова» запретят присутствовать на гостевом матче с «Сочи». Их отправят в обсерватор

Болельщикам «Ростова» запретят присутствовать на гостевом матче с «Сочи». Их отправят в обсерватор

15 июня 2020, 15:26
17

Болельщики «Ростова», приехавшие на матч с «Сочи», не смогут посмотреть игру с трибун стадиона из-за карантина в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе сочинской администрации.

«Присутствовать на футбольном матче между клубами «Сочи» и «Ростов» смогут только сочинцы. Те болельщики, которые самостоятельно приедут в Сочи на футбол, попадут не на матч, а в обсерватор», – сказали в администрации.

На стадион «Фишт» болельщики смогут пройти только в масках и перчатках, а на самом матче будут сидеть на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Игра между «Сочи» и «Ростовом» состоится 19 июня.

В турнирной таблице ростовчане идут четвертыми, «Сочи» занимает 12-ю строчку.

Источник: «Интерфакс»
Россия. Премьер-лига Ростов Сочи
Комментарии (17)
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ilichkadr
1592225511
Цирк.... Если болельщики смогут пройти только в масках и перчатках, то как будут отличать сочинца от ростовчанина? Не иначе вход не только в масках и перчатках, но и по паспортам, с проверкой регистрации и с обязательным показом лица! Ну, когда уже дебилизм закончится.......................
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vladimir-7
1592231210
Сочи создают тепличные условия, убирая болельщиков Ростова с игры. Карпин, выдери этот филиал Зенита, как жучку.
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MaxRnD
1592231462
Апофеоз идиотизма
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evgevg13
1592233454
забыли про противогазы и ОЗК. и будет полный комплект
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valkam72
1592234421
Надо синит в обсерватор запереть пожизненно.
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ROSTOV SUPER
1592235157
Маразм в стране крепчает , да здравствует новое гипероружие и новая защита от него ! ТЬФУУУ , *** ..... !
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Armani nn
1592246941
Хахаха..это ж пи..ц товарисчи.И че две недели назад надо было выезжать, шоб в обсерваторе посидеть и на футбол сходить)))Надеюсь в Сочи есть болельщики Ростова и придут всем назло!!!
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Hektor 84
1592250768
Херню морозят! Ездят все спокойно без проблем между регионами. И ни сидят ни в каких обсерваторах. Живу в краснодарском крае, и знаю много случаев приезда из соседней Ростовской области и со Ставрополя. И даже знаю случаи приезда людей из Грузии и Армении.
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Axe111
1592263824
Че вы моросите,какие могут быть БОЛЕЛЬЩИКИ СОЧИ!?!?!?!!? ЛОЛ
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kazak161
1592326060
И всех приезжающих отдыхать в Сочи тоже в обсерватор? Похоже это уже на полный бардак в стране!
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