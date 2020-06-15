Болельщикам «Ростова» запретят присутствовать на гостевом матче с «Сочи». Их отправят в обсерватор

Болельщики «Ростова», приехавшие на матч с «Сочи», не смогут посмотреть игру с трибун стадиона из-за карантина в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе сочинской администрации.

«Присутствовать на футбольном матче между клубами «Сочи» и «Ростов» смогут только сочинцы. Те болельщики, которые самостоятельно приедут в Сочи на футбол, попадут не на матч, а в обсерватор», – сказали в администрации.

На стадион «Фишт» болельщики смогут пройти только в масках и перчатках, а на самом матче будут сидеть на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Игра между «Сочи» и «Ростовом» состоится 19 июня.

В турнирной таблице ростовчане идут четвертыми, «Сочи» занимает 12-ю строчку.