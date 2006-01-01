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    Evening Standard: Вернер перейдет в «Челси» на этой неделе

    На этой неделе нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер должен стать игроком «Челси».

    Лондонский клуб отдаст за игрока сборной Германии 59 миллионов евро истекает сегодня.

    Директор немецкого клуба Оливер Минтцлафф подтвердил, что Вернер сам решит, перейдет ли в «Челси» или нет.

    Сообщалось, что «Челси» уже согласовал контракт с Вернером до 2025 года с зарплатой 10 миллионов в год.

    • «РБ Лейпциг» уже пробился в 1/4 финала, победив «Тоттенхэм».
    • «Челси» в первом матче 1/8 финала против «Баварии» проиграл 0:3.
    • Вернер в текущем сезоне забил 31 гол и сделал 13 ассистов в 42 матчах.

    Источник: Evening Standard

    Британская бесплатная ежедневная газета. Основана в 1827 году. Редакция издательства находится в Лондоне. Тираж - 700 тысяч экземпляров.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      аndrew9 10 минут назад

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      Рейтинг: +10

      sashunya_borisov 22 минуты назад

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      Рейтинг: +1225

      gor77 42 минуты назад

      РЕДАКТОР!!!((((((((((((((((((
      У вас там в качестве помощника только Google Translate для перевода с иностранных языков???
      Там даже открытым текстом напечатано:
      The German striker’s £53million release clause expires today. - Контракт немецкого форварда за £ 53 млн. истекает сёдня.
      НУУУ????? А у вас чо написано????))))))))))))))))))))
      Бомбардир - "Лондонский клуб отдаст за игрока сборной Германии 59 миллионов евро истекает сегодня."
      Чесслово, ну уже не смешно.((((
      И ни слова в этой же статье про интерес от "Manchester United" и "Liverpool".
      Хм.(((((

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