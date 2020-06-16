Evening Standard: Вернер перейдет в «Челси» на этой неделе

На этой неделе нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер должен стать игроком «Челси».
Лондонский клуб отдаст за игрока сборной Германии 59 миллионов евро истекает сегодня.
Директор немецкого клуба Оливер Минтцлафф подтвердил, что Вернер сам решит, перейдет ли в «Челси» или нет.
Сообщалось, что «Челси» уже согласовал контракт с Вернером до 2025 года с зарплатой 10 миллионов в год.
- «РБ Лейпциг» уже пробился в 1/4 финала, победив «Тоттенхэм».
- «Челси» в первом матче 1/8 финала против «Баварии» проиграл 0:3.
- Вернер в текущем сезоне забил 31 гол и сделал 13 ассистов в 42 матчах.
Источник: Evening Standard
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