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    Артета: «Уверен, что мы сможем договориться с Обамеянгом»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил уверенность, что у клуба есть шансы продлить контракт с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.

    «Мы много разговаривали с самим Пьером, а также с его семьей и агентом. Абсолютно уверен, что в итоге мы сможем договориться.

    Клуб обязан убедить Обамеянга, что продление контракта – это правильный шаг в его карьере. Для этого ему нужно чувствовать, что его ценят, а команда с ним будет двигаться вперед.

    Я очень доволен его игрой и поведением. У нас с ним очень хорошие отношения, и мы можем многое обсудить с глазу на глаз. Думаю, Обамеянг всем доволен в клубе», – сказал Артета.

    • Действующий контракт между сторонами истекает следующим летом.
    • Обамеянг выступает за «Арсенал» с января 2018 года.
    • В активе 30-летнего габонца 61 гол и 13 ассистов в 97 матчах.

    Источник: Sky Sports

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