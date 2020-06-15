Артета: «Уверен, что мы сможем договориться с Обамеянгом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил уверенность, что у клуба есть шансы продлить контракт с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.

«Мы много разговаривали с самим Пьером, а также с его семьей и агентом. Абсолютно уверен, что в итоге мы сможем договориться.

Клуб обязан убедить Обамеянга, что продление контракта – это правильный шаг в его карьере. Для этого ему нужно чувствовать, что его ценят, а команда с ним будет двигаться вперед.

Я очень доволен его игрой и поведением. У нас с ним очень хорошие отношения, и мы можем многое обсудить с глазу на глаз. Думаю, Обамеянг всем доволен в клубе», – сказал Артета.