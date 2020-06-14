Кокорин: «Ракицкий – гениальный футболист, как можно было не вызывать его в сборную? Абсурд и бред»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин высказался на тему игнорирования сборной Украины защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Он перестал вызываться в национальную команду после перехода в петербургский клуб.

«Ракицкий объявил, что завершил в сборной по понятным причинам. Он понимает, что его больше не вызовут.

Я недавно как никто близко прикоснулся к системе. Хорошего там ничего нет. Там люди, у них свое мышление, политические стратегии, от чего будет выгодно им в дальнейшем.

Рак – гениальный футболист, как можно было его не вызывать в сборную? Это абсурд и бред. Я не считаю, что он предал свою страну, перейдя в «Зенит». Ему нужно кормить семью, у него хорошее предложение. Он пришел и выиграл кубки», – сказал Кокорин.