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    Кокорин: «Ракицкий – гениальный футболист, как можно было не вызывать его в сборную? Абсурд и бред»

    Нападающий «Сочи» Александр Кокорин высказался на тему игнорирования сборной Украины защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Он перестал вызываться в национальную команду после перехода в петербургский клуб.

    «Ракицкий объявил, что завершил в сборной по понятным причинам. Он понимает, что его больше не вызовут.

    Я недавно как никто близко прикоснулся к системе. Хорошего там ничего нет. Там люди, у них свое мышление, политические стратегии, от чего будет выгодно им в дальнейшем.

    Рак – гениальный футболист, как можно было его не вызывать в сборную? Это абсурд и бред. Я не считаю, что он предал свою страну, перейдя в «Зенит». Ему нужно кормить семью, у него хорошее предложение. Он пришел и выиграл кубки», – сказал Кокорин.

    Источник: Ютуб-канал «Кент»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5344

      Литейный4 3 минуты назад

      У кастрюлеголовых политика превыше всего. Пиндостановские лизуны. Гыгыгы

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