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  • Кокорин: «Ракицкий – гениальный футболист, как можно было не вызывать его в сборную? Абсурд и бред»

Кокорин: «Ракицкий – гениальный футболист, как можно было не вызывать его в сборную? Абсурд и бред»

14 июня 2020, 18:16
5

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин высказался на тему игнорирования сборной Украины защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого. Он перестал вызываться в национальную команду после перехода в петербургский клуб.

«Ракицкий объявил, что завершил в сборной по понятным причинам. Он понимает, что его больше не вызовут.

Я недавно как никто близко прикоснулся к системе. Хорошего там ничего нет. Там люди, у них свое мышление, политические стратегии, от чего будет выгодно им в дальнейшем.

Рак – гениальный футболист, как можно было его не вызывать в сборную? Это абсурд и бред. Я не считаю, что он предал свою страну, перейдя в «Зенит». Ему нужно кормить семью, у него хорошее предложение. Он пришел и выиграл кубки», – сказал Кокорин.

Источник: Ютуб-канал «Кент»
Россия. Премьер-лига Украина Зенит Кокорин Александр Ракицкий Ярослав
Комментарии (5)
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житель СПб
1592149160
Ракитский - замечательный футболист! И парень хороший.
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Валерий1965
1592149160
А какие "кубки" выиграл Рак с Зенитом? Я чего-то пропустил?)))
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моэм
1592164909
Ракицкий и вправду великолепен , особенно в умении "читать" игру и выборе позиции , да и в единоборстве этого лося и на кривой козе не объедешь...можно сказать "товар штучный"...но хохлам из за кастрюли на голове этого не видно … честно говоря до сих пор в шоке ... это же каким надо быть дебилом , чтобы надеть кастрюлю на СВОЮ голову...отстой полный!
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mutabor0992
1592177262
Коко не твоего ума дело!Походу зона на пользу не пошла.Как был безмозглый,так и остался.
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zigbert
1592227883
Если Ракицкий сам отказался выступать за сборную,какие могут быть вопросы.
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