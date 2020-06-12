«СЭ»: «Ростов» не будет проводить товарищеские матчи перед возобновлением РПЛ

«Ростов» не будет играть товарищеские матчи перед возобновлением сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

У команды Валерия Карпина были варианты провести игры с «Сочи» или «Краснодаром», но с ними ростовчанам скоро предстоит встретиться в РПЛ: в 23-м туре с сочинцами, в 25-м – с краснодарцами. Кроме того, «Ростов» мог сыграть товарищеский матч с «Зенитом», однако этот вариант в клубе сочли слишком дорогим и сложным с точки зрения логистики.