Главные новости дня. «Локомотив» готовит новый контракт для Алексея Миранчука; Месси и Роналду – в топ-десять лучших спортсменов XXI века

Две школы получили выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако»

Игроки АПЛ хотят разместить на футболках вместо имен слоган в поддержку чернокожих

BBC: клубы АПЛ потеряют из-за коронавируса миллиард

«СЭ»: «Интер» предлагал «Локо» скидку на Мариу, но клуб скрыл это от «РЖД»

«Локо» готовит для Алексея Миранчука пятилетний контракт на случай, если сорвется трансфер в Европу

Месси занял 7-е место среди лучших спортсменов XXI века по версии Marca. Роналду – 10-й

Вагнер Лав: «Однажды я чуть не набросился на Газзаева с кулаками. Он меня поливал, я – его»

Хохлов: «В «Динамо» под меня начали копать. В клуб очень настойчиво предлагали Карреру»

«Локомотив» интересуется полузащитником Безушковым из второй Бундеслиги

«СЭ»: «Локомотив» готов платить Баделю и Йоветичу 3-3,5 миллиона в год