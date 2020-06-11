Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Главные новости дня. «Локомотив» готовит новый контракт для Алексея Миранчука; Месси и Роналду – в топ-десять лучших спортсменов XXI века

    Две школы получили выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако»

    Игроки АПЛ хотят разместить на футболках вместо имен слоган в поддержку чернокожих

    BBC: клубы АПЛ потеряют из-за коронавируса миллиард

    «СЭ»: «Интер» предлагал «Локо» скидку на Мариу, но клуб скрыл это от «РЖД»

    «Локо» готовит для Алексея Миранчука пятилетний контракт на случай, если сорвется трансфер в Европу

    Месси занял 7-е место среди лучших спортсменов XXI века по версии Marca. Роналду – 10-й

    Вагнер Лав: «Однажды я чуть не набросился на Газзаева с кулаками. Он меня поливал, я – его»

    Хохлов: «В «Динамо» под меня начали копать. В клуб очень настойчиво предлагали Карреру»

    «Локомотив» интересуется полузащитником Безушковым из второй Бундеслиги

    «СЭ»: «Локомотив» готов платить Баделю и Йоветичу 3-3,5 миллиона в год

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2020 23:13
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76919
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru