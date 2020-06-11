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  • Главные новости дня. «Локомотив» готовит новый контракт для Алексея Миранчука; Месси и Роналду – в топ-десять лучших спортсменов XXI века

Главные новости дня. «Локомотив» готовит новый контракт для Алексея Миранчука; Месси и Роналду – в топ-десять лучших спортсменов XXI века

11 июня 2020, 23:13

Две школы получили выплаты за трансфер Головина из ЦСКА в «Монако»

Игроки АПЛ хотят разместить на футболках вместо имен слоган в поддержку чернокожих

BBC: клубы АПЛ потеряют из-за коронавируса миллиард

«СЭ»: «Интер» предлагал «Локо» скидку на Мариу, но клуб скрыл это от «РЖД»

«Локо» готовит для Алексея Миранчука пятилетний контракт на случай, если сорвется трансфер в Европу

Месси занял 7-е место среди лучших спортсменов XXI века по версии Marca. Роналду – 10-й

Вагнер Лав: «Однажды я чуть не набросился на Газзаева с кулаками. Он меня поливал, я – его»

Хохлов: «В «Динамо» под меня начали копать. В клуб очень настойчиво предлагали Карреру»

«Локомотив» интересуется полузащитником Безушковым из второй Бундеслиги

«СЭ»: «Локомотив» готов платить Баделю и Йоветичу 3-3,5 миллиона в год

Источник: «Бомбардир»
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