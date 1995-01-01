Месси занял 7-е место среди лучших спортсменов XXI века по версии Marca. Роналду – 10-й

Газета Marca составила список лучших лучших спортсменов-мужчин этого столетия.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял в рейтинге седьмое место, опередив форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который оказался в списке десятым. Из футболистов в первую 20-ке рейтинга попал бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо.

Лучшим спортсменом XXI века издание признало пловца Майкла Фелпса, вторым стал легкоатлет Усейн Болт, третьим – теннисист Роджер Федерер.