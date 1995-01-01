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    Месси занял 7-е место среди лучших спортсменов XXI века по версии Marca. Роналду – 10-й

    Газета Marca составила список лучших лучших спортсменов-мужчин этого столетия.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси занял в рейтинге седьмое место, опередив форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который оказался в списке десятым. Из футболистов в первую 20-ке рейтинга попал бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо.

    Лучшим спортсменом XXI века издание признало пловца Майкла Фелпса, вторым стал легкоатлет Усейн Болт, третьим – теннисист Роджер Федерер.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +865

      Play 24 минуты назад

      Странно, что в связи со всеобщей истерией, Болта не поставили на первое место, могут опять предъявить за расизм.

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