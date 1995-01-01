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    Вагнер Лав: «Однажды я чуть не набросился на Газзаева с кулаками. Он меня поливал, я – его»

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как однажды чуть не подрался с экс-тренером команды Валерием Газзаевым. По словам бразильца, были взаимные оскорбления.

    «Газзаев из нас все соки выжимал. Тяжело с ним приходилось, жутко строгий. Но я тоже всегда был с характером… И вот в моей третьей или четвeртой игре в России мы с ним страшно поругались. Некрасиво, перед всеми игроками. Я чуть было не набросился на него с кулаками. Он меня поливал, я – его, большой скандал.

    И несмотря ни на что, он был как отец. Я понимал, что сам тоже не сахар, и на неделе после той перепалки он позвал меня к себе. Кабинета своего у него не было, просто в комнату я пришeл и сел его ждать.

    Он пришeл, стал со мной разговаривать, а я отвечаю: «Вы всe делаете по-своему, вы такой, какой есть. Вы тренер, вы главный и имеете право на меня орать. Но — уважайте меня. Если вы будете меня уважать, то и я буду вас уважать. Если я не увижу уважения от вас, то и от меня его не ждите. Родная мать со мной так не разговаривает, и вы не будете».

    Не знаю, смелость это или просто мой характер. В общем, что бы это ни было, я это сказал ему, и с того дня мы стали лучше друг друга понимать. Он знал, как обращаться со мной, а я знал, как вести себя с ним. Этого я и добивался. И если я хотел ему что-то сказать, мне тоже нужно было действовать определeнным образом.

    Я не мог возражать ему при команде. Сказал ему: «Не орите на меня при всех. Можете кричать здесь, мне в лицо. Никаких проблем, я приму. Если вы правы, я с вами соглашусь. А если я прав, то объясню свою точку зрения».

    Вот так мы за четыре года многого добились, выиграли много титулов. Отношусь к нему с огромным теплом и уважением за всe, что он сделал для меня в тот успешный период», – цитирует Вагнера УЕФА.

    • В 2005 году бразилец с ЦСКА взял Кубок УЕФА.
    • Летом игрок может вернуться в Россию.
    • Газзаев сейчас является депутатом Государственной думы РФ.

    Источник: УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1227

      evgevg13 13 минут назад

      о, ***** слово дали, зачем?

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      Рейтинг: +1227

      evgevg13 > evgevg13 11 минут назад

      зазвездовали, неталерантно, однако к америке стремимся. расшифровываю: ни-ха,ха-ге-ха,ха-ру.

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