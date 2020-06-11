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  • Вагнер Лав: «Однажды я чуть не набросился на Газзаева с кулаками. Он меня поливал, я – его»

Вагнер Лав: «Однажды я чуть не набросился на Газзаева с кулаками. Он меня поливал, я – его»

11 июня 2020, 17:15
3

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав рассказал, как однажды чуть не подрался с экс-тренером команды Валерием Газзаевым. По словам бразильца, были взаимные оскорбления.

«Газзаев из нас все соки выжимал. Тяжело с ним приходилось, жутко строгий. Но я тоже всегда был с характером… И вот в моей третьей или четвeртой игре в России мы с ним страшно поругались. Некрасиво, перед всеми игроками. Я чуть было не набросился на него с кулаками. Он меня поливал, я – его, большой скандал.

И несмотря ни на что, он был как отец. Я понимал, что сам тоже не сахар, и на неделе после той перепалки он позвал меня к себе. Кабинета своего у него не было, просто в комнату я пришeл и сел его ждать.

Он пришeл, стал со мной разговаривать, а я отвечаю: «Вы всe делаете по-своему, вы такой, какой есть. Вы тренер, вы главный и имеете право на меня орать. Но — уважайте меня. Если вы будете меня уважать, то и я буду вас уважать. Если я не увижу уважения от вас, то и от меня его не ждите. Родная мать со мной так не разговаривает, и вы не будете».

Не знаю, смелость это или просто мой характер. В общем, что бы это ни было, я это сказал ему, и с того дня мы стали лучше друг друга понимать. Он знал, как обращаться со мной, а я знал, как вести себя с ним. Этого я и добивался. И если я хотел ему что-то сказать, мне тоже нужно было действовать определeнным образом.

Я не мог возражать ему при команде. Сказал ему: «Не орите на меня при всех. Можете кричать здесь, мне в лицо. Никаких проблем, я приму. Если вы правы, я с вами соглашусь. А если я прав, то объясню свою точку зрения».

Вот так мы за четыре года многого добились, выиграли много титулов. Отношусь к нему с огромным теплом и уважением за всe, что он сделал для меня в тот успешный период», – цитирует Вагнера УЕФА.

  • В 2005 году бразилец с ЦСКА взял Кубок УЕФА.
  • Летом игрок может вернуться в Россию.
  • Газзаев сейчас является депутатом Государственной думы РФ.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Вагнер Лав Газзаев Валерий
Комментарии (3)
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evgevg13
1591889361
о, ***** слово дали, зачем?
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ufos73
1591899117
Интересно на каком языке она друг на друга орали? Может лаяли? )))))))))
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