«СЭ»: «Интер» предлагал «Локо» скидку на Мариу, но клуб скрыл это от «РЖД»

«Локомотив» имел возможность выкупить права на португальского полузащитника Жоау Мариу по сниженной цене.

По информации «Спорт-Экспресс», «Интер» был готов сделать москвичам скидку и продать игрока не за 18 миллионов евро (отступные за игрока), а за 12. При этом миланцы были согласны на получение выплаты в течение трех лет равными долями. Руководство же «Локомотива» сообщило топ-менеджменту «РЖД», что «Интер» требует полной суммы отступных за португальца, из-за чего акционер клуба отказался от идеи выкупа Мариу.

Хавбек пробудет в «Локомотиве» до фактического завершения чемпионата России. В этом сезоне от сыграл за «Локо» 11 матчей, отметившись одним голом.