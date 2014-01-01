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    «СЭ»: «Интер» предлагал «Локо» скидку на Мариу, но клуб скрыл это от «РЖД»

    «Локомотив» имел возможность выкупить права на португальского полузащитника Жоау Мариу по сниженной цене.

    По информации «Спорт-Экспресс», «Интер» был готов сделать москвичам скидку и продать игрока не за 18 миллионов евро (отступные за игрока), а за 12. При этом миланцы были согласны на получение выплаты в течение трех лет равными долями. Руководство же «Локомотива» сообщило топ-менеджменту «РЖД», что «Интер» требует полной суммы отступных за португальца, из-за чего акционер клуба отказался от идеи выкупа Мариу.

    Хавбек пробудет в «Локомотиве» до фактического завершения чемпионата России. В этом сезоне от сыграл за «Локо» 11 матчей, отметившись одним голом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +546

      alll-1 15 минут назад

      Всем все пох

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      Рейтинг: +1968

      serhio80 2 часа назад

      Блеать где пруфы то?) журналажник херню написал и ему на слово верить?

      0
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      Рейтинг: +1037

      Semushkin Roman Valerievi 2 часа назад

      Неужели это много по современным ценникам? Посмотрел бы я сколько очков Локо без него недосчитался. Ну у Локо и боссы, что не решение, то безошибочно наихудшее...

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      Рейтинг: +3985

      vladik12 2 часа назад

      Сами себе уши отморозили, или как это понимать?..

      0
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      Рейтинг: +287

      PAREVG. 2 часа назад

      То есть грызун хотел Мещерякова кинуть....
      Так он его и снять может, если они конечно не договорились разницу поделить.

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      Рейтинг: +2492

      алдан2014 2 часа назад

      11 матчей-1 гол.Цена 18 миллионов.Он не родственник нашего Тиля?

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      Рейтинг: +1158

      acor94 > алдан2014 1 час назад

      А ты видимо футбол совсем не смотришь? И когда это, напомни, у центрального полузащитника, основная цель была голы?

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      Рейтинг: +2377

      Dgad 2 часа назад

      Ну а вы что хотели, это Россия детка, у нас тут куда не коснись так)

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