«Локомотив» интересуется полузащитником Безушковым из второй Бундеслиги

Хавбек «Яна» из Регенсбурга Макс Безушков стал трансферной целью «Локомотива», утверждает «Спорт-Экспресс».

23-летний футболист родился в Германии и уже провел около 40 матчей за юношеские немецкие сборные, однако его родители из России.

Агент полузащитника Инго Хаспель подтвердил интерес к своему клиенту из РПЛ, однако подробности приводить отказался.

– Я не имею права говорить название, но один клуб из России действительно проявляет интерес.

– Игрок готов к переходу в РПЛ?

– Мы не исключаем этот вариант развития карьеры. У Макса родители из вашей страны, может легко сделать паспорт и не считаться легионером, говорит по-русски, так что проблем с адаптацией бы не было.

– Несколько лет назад Безушков играл в первой Бундеслиге. Что-то пошло не так, коли он теперь во второй?

– Он был в «Айнтрахте» при Нико Коваче, когда команда вышла на ведущие роли в Германии, выступала в еврокубках. Для молодого парня конкуренция слишком высокая, поэтому, считаю, было абсолютно правильным шагом пойти за практикой сначала во вторую бельгийскую, а затем вторую немецкую лигу. Он постоянно играет, за счет этого прогрессирует. Теперь Макс готов к новому шагу наверх.