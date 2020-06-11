«Челси» не может оформить трансфер Вернера из-за пандемии коронавируса

Карантинные ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, мешают «Челси» закрыть сделку по покупке у «РБ Лейпциг» форварда Тимо Вернера.

Сообщается, что футболист не может прилететь в Великобританию для прохождения медобследования.

Скорее всего, официально о трансфере немца будет объявлено после завершения сезона в Бундеслиге.

По информации Bild, «Челси» заплатит за Вернера 59 миллионов евро, после чего заключит с игроком пятилетний контракт с окладом более 10 миллионов в год.