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    «Челси» не может оформить трансфер Вернера из-за пандемии коронавируса

    Карантинные ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, мешают «Челси» закрыть сделку по покупке у «РБ Лейпциг» форварда Тимо Вернера.

    Сообщается, что футболист не может прилететь в Великобританию для прохождения медобследования.

    Скорее всего, официально о трансфере немца будет объявлено после завершения сезона в Бундеслиге.

    По информации Bild, «Челси» заплатит за Вернера 59 миллионов евро, после чего заключит с игроком пятилетний контракт с окладом более 10 миллионов в год.

    Источник: Твиттер журналиста Рафаэля Хонигштейна

    Корреспондент The Athletic. На его твиттер подписаны более полумиллиона человек.

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