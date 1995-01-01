Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Bild: Вернер близок к переходу в «Челси». Немцу будут платить более 10 миллионов в год

    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, скорее всего, продолжит карьеру в «Челси».

    По информации Bild, лондонский клуб готов выплатить за 24-летнего немца полную сумму отступных в размере 59 миллионов евро.

    «Челси» предложил форварду пятилетний контракт с зарплатой более 10 миллионов евро в год.

    Ранее фаворитом в борьбе за Вернера считался «Ливерпуль».

    В текущем сезоне игрок провел за «РБ Лейпциг» 40 матчей, забил 31 гол и сделал 12 ассистов.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1246

      FENIX-SL 1 минуту назад

      59 за него это копейки
      вот скоты! не надо поганить чудесный Лейпциг!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76827
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru