Bild: Вернер близок к переходу в «Челси». Немцу будут платить более 10 миллионов в год

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, скорее всего, продолжит карьеру в «Челси».

По информации Bild, лондонский клуб готов выплатить за 24-летнего немца полную сумму отступных в размере 59 миллионов евро.

«Челси» предложил форварду пятилетний контракт с зарплатой более 10 миллионов евро в год.

Ранее фаворитом в борьбе за Вернера считался «Ливерпуль».

В текущем сезоне игрок провел за «РБ Лейпциг» 40 матчей, забил 31 гол и сделал 12 ассистов.