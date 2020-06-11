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  • Орлов – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Спортивное сообщество приняло решение. Почему Федун оскорбил людей?»

Орлов – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Спортивное сообщество приняло решение. Почему Федун оскорбил людей?»

11 июня 2020, 20:59
49

Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о решении исполкома РФС назначить Санкт-Петербург местом проведения матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Логика всe-таки на стороне «Зенита», что бы там ни говорили. Петербуржцы в этом розыгрыше Кубка сыграли два матча на выезде, а «Спартак» – один. Если вспомнить предыдущий регламент и подумать о справедливости, то «Спартак» должен играть второй матч на выезде. Вторая игра – это полуфинал с «Зенитом», а финал будет проводиться на нейтральном поле.

«Спартак» решил уцепиться за соломинку, но она не выдержала. Спартаковцы атаковали, подавали прошения и прочее. Мне кажется, очень достойно повeл себя президент РФС Александр Дюков. Он не голосовал, отстранился от этого дела. Это человек, который в недавнем прошлом был связан с «Зенитом». В основном голосовали москвичи.

Федун в обиде на тех, кто голосовал, и он сказал, что «Зенит» продавливает решения. Там что, сидят люди на зарплате «Газпрома»? Что имел в виду Федун? Почему он их так оскорбил? Там Галицкий из Краснодара, есть ещe несколько человек из других городов, но основная группа – москвичи. Спортивное сообщество приняло решение», – сказал Орлов.

  • Из-за ошибки в регламенте не было прописано, какой клуб должен играть дома.
  • В связи с этим было принято решение применить правило, действующее до текущего сезона, – матч проходит на поле команды, которая до этого чаще играла в гостях.
  • Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен вердиктом, отметив, что «любые запросы продавливаются в пользу «Зенита».

Источник: «Эхо Москвы»
Россия. Кубок Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (49)
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"supermax"
1591900541
только что литейный заминусовал...эта падла появилась снова...у клоунов +1))
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морозз
1591902801
Пора пенсионеру на дачу...что нибудь копать лопатой! Зачем бомжу Дюкову голосовать, за него проголосовали купленные бомжами делегаты! Бомжи захватили футбол России и не выпустят его теперь очень долго и нудно!
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Из Твери Леха
1591905384
ох несладко придется спартаку, ох несладко. сафонова лучше замените на реброва, пожалейте парня. реброву-то не привыкать пятерку вынимать.
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моэм
1591908286
Если бы Зенит должен был бы играть на Открытие-Арене , то Орлов визжал бы сейчас о несправедливости , как недорезанный поросёнок...поэтому Орлов , после этой публикации выглядит просто как обыкновенный подленький лицемер....сволочь короче.
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NewLife
1591910894
Куевая логика. Это кубок, Гена. Здесь каждая игра - это отдельный чемп состоящий из одной игры, и пох кто где когда с кем играл раньше. Просто твое продавливающее спорт сообщество херово понимает, что такое кубковый матч или понимает и молчит ? Должно было быть нейтральное поле или жребий.
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чиф
1591937485
логичнее было бы провести жеребьевку." (с)Малафеев
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MDAR
1591949632
Спортивное сообщество в лице Газпрома. А также админ. ресурс а лице Газпрома. Конечно, за что людей оскорблядь...
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subbotaspartak
1591949910
Было бы странно если "орёл" говорил по другому. Было бы странно, если Федун радовался играть в Питере, Было бы странно, если "спортивное сообщество" решило по другому, Ничего странного, что "москвичи" решают в пользу Питера. Можно понять. Забыть. Приехать и просто в футбол играть
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Павелий
1591960294
Орлов: Там что, сидят люди на зарплате «Газпрома»? Вся Россия: Да, и уже далеко не первый год.
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ilichkadr
1591962376
Геннадий Сергеевич, у Федуна денег куры не клюют, а как известно большие деньги ума не прибавляют. Поэтому и скатился Лёня до уровня пацанов из фратрии. Ну, типа парень св доску свой.............
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