Орлов – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Спортивное сообщество приняло решение. Почему Федун оскорбил людей?»

ох несладко придется спартаку, ох несладко. сафонова лучше замените на реброва, пожалейте парня. реброву-то не привыкать пятерку вынимать.
Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о решении исполкома РФС назначить Санкт-Петербург местом проведения матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
«Логика всe-таки на стороне «Зенита», что бы там ни говорили. Петербуржцы в этом розыгрыше Кубка сыграли два матча на выезде, а «Спартак» – один. Если вспомнить предыдущий регламент и подумать о справедливости, то «Спартак» должен играть второй матч на выезде. Вторая игра – это полуфинал с «Зенитом», а финал будет проводиться на нейтральном поле.
«Спартак» решил уцепиться за соломинку, но она не выдержала. Спартаковцы атаковали, подавали прошения и прочее. Мне кажется, очень достойно повeл себя президент РФС Александр Дюков. Он не голосовал, отстранился от этого дела. Это человек, который в недавнем прошлом был связан с «Зенитом». В основном голосовали москвичи.
Федун в обиде на тех, кто голосовал, и он сказал, что «Зенит» продавливает решения. Там что, сидят люди на зарплате «Газпрома»? Что имел в виду Федун? Почему он их так оскорбил? Там Галицкий из Краснодара, есть ещe несколько человек из других городов, но основная группа – москвичи. Спортивное сообщество приняло решение», – сказал Орлов.
- Из-за ошибки в регламенте не было прописано, какой клуб должен играть дома.
- В связи с этим было принято решение применить правило, действующее до текущего сезона, – матч проходит на поле команды, которая до этого чаще играла в гостях.
- Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен вердиктом, отметив, что «любые запросы продавливаются в пользу «Зенита».