Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Орлов – о проведении кубкового матча «Зенит» – «Спартак» в Санкт-Петербурге: «Спортивное сообщество приняло решение. Почему Федун оскорбил людей?»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о решении исполкома РФС назначить Санкт-Петербург местом проведения матча 1/2 финала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

    «Логика всe-таки на стороне «Зенита», что бы там ни говорили. Петербуржцы в этом розыгрыше Кубка сыграли два матча на выезде, а «Спартак» – один. Если вспомнить предыдущий регламент и подумать о справедливости, то «Спартак» должен играть второй матч на выезде. Вторая игра – это полуфинал с «Зенитом», а финал будет проводиться на нейтральном поле.

    «Спартак» решил уцепиться за соломинку, но она не выдержала. Спартаковцы атаковали, подавали прошения и прочее. Мне кажется, очень достойно повeл себя президент РФС Александр Дюков. Он не голосовал, отстранился от этого дела. Это человек, который в недавнем прошлом был связан с «Зенитом». В основном голосовали москвичи.

    Федун в обиде на тех, кто голосовал, и он сказал, что «Зенит» продавливает решения. Там что, сидят люди на зарплате «Газпрома»? Что имел в виду Федун? Почему он их так оскорбил? Там Галицкий из Краснодара, есть ещe несколько человек из других городов, но основная группа – москвичи. Спортивное сообщество приняло решение», – сказал Орлов.

    • Из-за ошибки в регламенте не было прописано, какой клуб должен играть дома.
    • В связи с этим было принято решение применить правило, действующее до текущего сезона, – матч проходит на поле команды, которая до этого чаще играла в гостях.
    • Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен вердиктом, отметив, что «любые запросы продавливаются в пользу «Зенита».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:59
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1330

      Из Твери Леха 20 минут назад

      ох несладко придется спартаку, ох несладко. сафонова лучше замените на реброва, пожалейте парня. реброву-то не привыкать пятерку вынимать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23361

      VVM1964 > Из Твери Леха 2 минуты назад

      Сафонова на Реброва ??? Может вам какой другой сайт поискать - футбольный явно не для Вас . )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1434

      Cleaner 48 минут назад

      Орлов, сколько Вы оскорбили людей, когда комментировали игры Зенита! А Федун высказал свое мнение о ситуации. Или это только питерским позволяется?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3065

      морозз 1 час назад

      Пора пенсионеру на дачу...что нибудь копать лопатой! Зачем бомжу Дюкову голосовать, за него проголосовали купленные бомжами делегаты! Бомжи захватили футбол России и не выпустят его теперь очень долго и нудно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5158

      Литейный4 1 час назад

      Жду не дождусь, когда в Петербурге Спартак отымеют не по детски. Гыгыгы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5158

      Литейный4 1 час назад

      Свиньи просто берега попутали. Они захотели все кубковые матчи проводить на Закрывашке. И так у них 10 домашних матчей, а у Зенита лишь один. Стыдно за Спартак. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2110

      "supermax" > Литейный4 1 час назад

      Степааан...никак либо на соккере поимели и ты сюда приперся?? ну рассказывай...интересно же рилл

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +937

      фанат джигурды > "supermax" 1 час назад

      Гена-гальюнщик-лигейный там, походу, главного админа плохо удовлетворил.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5158

      Литейный4 > "supermax" 1 час назад

      Да мелочь. Один админ стажер трусливо в бан отправляет вместо конкретных ответов на вопросы. Так что три дня, а может и больше я с вашего позволения погоняю хряков. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5158

      Литейный4 > фанат джигурды 1 час назад

      Ой, курьер тут как тут. Ты за мной следишь аж на двух ресурсах. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2110

      "supermax" > Литейный4 1 час назад

      то есть там админы все-таки гоняют клоунов)) ну хоть там)) оставайся уж насовсем...дураков админы тут не трогают

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +937

      фанат джигурды > Литейный4 1 час назад

      Гена-гальюнщик,

      1. 2 ресурса? Это у тебя двоится от боярина.
      2. Курьером мог бы ты стать, да без определенного места жительства не берут. А мне и на своей работе неплохо)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +937

      фанат джигурды > "supermax" 1 час назад

      Как видишь, я попал в точку)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2110

      "supermax" > фанат джигурды 1 час назад

      у нового начальства и требования новые....ахахах...щас свой уровень подтянет и гляди домой пойдет на соккер

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5158

      Литейный4 > "supermax" 1 час назад

      Шо вы от меня хочете? У меня совсем нет времени для помолчать! Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +937

      фанат джигурды > "supermax" 1 час назад

      Там нечего подтягивать- однообразные и постоянно повторяющиеся копированные комментарии. ЗАЗ 965А только утилизация исправит.

      Я не против троллей, но интересных, разнообразных, творческих, начитанных. Например: был на соккере "Минский атлет", "Дикий мужчина", Гудбой и т.д.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5158

      Литейный4 > фанат джигурды 1 час назад

      Говорят ты из курьеров перешел гайки крутить на автозавод? Карьера у тебя удалась, правда по твоим меркам. Гыгыгы

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +937

      фанат джигурды > Литейный4 1 час назад

      Гена-гальюнщик, тешь себя мыслью, что я якобы был курьером, может хоть от этого ты испытаешь оргазм, которого у тебя быть не может ввиду отсутствия полового партнера (надеюсь, что партнёрши).

      Куда, уж, мне до тебя, который за гроши пашет на дядю(т.е. быдло /истинное значение слова/), потом комменты копирует, клонов создаёт, чтобы когда-нибудь поехать на наш юг, набрав хотя бы на место №37.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2764

      alarm 1 час назад

      согласно одной сегодняшней новости, хряки сосут у федуна, но, видимо, недостаточно хорошо, вот он и бесится. пусть вылезет Supermax (или Аденн) и преподаст тарасне мастер-класс!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2110

      "supermax" > alarm 1 час назад

      алярма...в третий раз говорю...держи вора кричит сам вор

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      "supermax" 1 час назад

      только что литейный заминусовал...эта падла появилась снова...у клоунов +1))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5158

      Литейный4 > "supermax" 1 час назад

      Я Вас так же люблю. Гыгыгы

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76919
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru