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    Торпедовец в третьем поколении Шустиков продлил контракт с клубом

    «Торпедо» продлило контракт с защитником Сергеем Шустиковым. Теперь он действует до конца следующего сезона.

    «Сергей Шустиков присоединился к черно-белым перед стартом сезона-2015/16 и провел в составе клуба 90 матчей, в которых забил шесть мячей. Сергей является капитаном команды и продолжателем известной торпедовской династии Шустиковых», – напомнила пресс-служба москвичей.

    • За клуб выступали отец и дедушка игрока.
    • «Торпедо» в последнем сезоне ФНЛ финишировало четвертым.
    • Шустиков – воспитанник ФК «Москва».

    Источник: официальный сайт «Торпедо»

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    Сегодня, 18:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1946

      Danish Dynamite 1 час назад

      Приятно. Вперёд, Торпедо! Удивительно, что такой самобытный и брендовый клуб не может найти инвестора. Да хоть к Коле Расторгуеву обратитесь - поможет!

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