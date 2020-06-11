Торпедовец в третьем поколении Шустиков продлил контракт с клубом

«Торпедо» продлило контракт с защитником Сергеем Шустиковым. Теперь он действует до конца следующего сезона.

«Сергей Шустиков присоединился к черно-белым перед стартом сезона-2015/16 и провел в составе клуба 90 матчей, в которых забил шесть мячей. Сергей является капитаном команды и продолжателем известной торпедовской династии Шустиковых», – напомнила пресс-служба москвичей.