Мамаев: «В тюрьме мне вернулось чувство счастья»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что ему дала тюрьма. Он вышел оттуда в сентябре.

«Наши отношения с женой Аланой стали крепче после известных событий. Мы перешли на новый этап отношений, как будто стали чище. Сейчас я кайфую от футбола. Когда находился в тюрьме, ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку.

Ты играешь не потому, что контракт, зарплата или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент», – цитирует игрока «Матч ТВ».