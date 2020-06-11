Мамаев: «В тюрьме мне вернулось чувство счастья»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что ему дала тюрьма. Он вышел оттуда в сентябре.
«Наши отношения с женой Аланой стали крепче после известных событий. Мы перешли на новый этап отношений, как будто стали чище. Сейчас я кайфую от футбола. Когда находился в тюрьме, ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку.
Ты играешь не потому, что контракт, зарплата или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент», – цитирует игрока «Матч ТВ».
- В октябре 2018 года Мамаев участвовал в избиении двух человек в Москве.
- В текущем сезоне РПЛ Мамаев провел один матч, забил гол.
- «Ростов» в таблице идет четвертым.
Источник: «Матч ТВ»