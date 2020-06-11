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Мамаев: «В тюрьме мне вернулось чувство счастья»

11 июня 2020, 00:12
2

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что ему дала тюрьма. Он вышел оттуда в сентябре.

«Наши отношения с женой Аланой стали крепче после известных событий. Мы перешли на новый этап отношений, как будто стали чище. Сейчас я кайфую от футбола. Когда находился в тюрьме, ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку.

Ты играешь не потому, что контракт, зарплата или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент», – цитирует игрока «Матч ТВ».

  • В октябре 2018 года Мамаев участвовал в избиении двух человек в Москве.
  • В текущем сезоне РПЛ Мамаев провел один матч, забил гол.
  • «Ростов» в таблице идет четвертым.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (2)
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Дядя Серёжа
1591838006
Всегда тянет туда, где счастье. Удачи.
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sobaka120982
1591858820
Главное за счастьем не возвращаться)))
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