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    Мамаев: «В тюрьме мне вернулось чувство счастья»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, что ему дала тюрьма. Он вышел оттуда в сентябре.

    «Наши отношения с женой Аланой стали крепче после известных событий. Мы перешли на новый этап отношений, как будто стали чище. Сейчас я кайфую от футбола. Когда находился в тюрьме, ко мне вдруг вернулось чувство счастья из детства, когда дают мяч и возможность выйти на спортивную площадку.

    Ты играешь не потому, что контракт, зарплата или тренировка по расписанию, а просто потому, что нравится. Я наслаждаюсь тем, что у меня есть в настоящий момент», – цитирует игрока «Матч ТВ».

    • В октябре 2018 года Мамаев участвовал в избиении двух человек в Москве.
    • В текущем сезоне РПЛ Мамаев провел один матч, забил гол.
    • «Ростов» в таблице идет четвертым.

    Источник: «Матч ТВ»

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