Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    «Рома» – в продвинутых переговорах с «Челси» по продлению аренды Дзаппакосты. Он сыграл в текущем сезоне один матч

    «Рома» находится в продвинутых переговорах с «Челси» о продлении аренды Давиде Дзаппакосты на следующий сезон, пишет Николо Скира. Сделку могут вскоре оформить.

    Сам Дзаппакоста готов остаться в Риме. «Рома» в таблице Серии А на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов.

    • В текущем сезоне Дзаппакоста провел только один матч.
    • С октября игрок восстанавливается после травмы связок колена.
    • Дзаппакоста выигрывал с «Челси» Лигу Европы.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76903
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru