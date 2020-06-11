«Рома» – в продвинутых переговорах с «Челси» по продлению аренды Дзаппакосты. Он сыграл в текущем сезоне один матч

«Рома» находится в продвинутых переговорах с «Челси» о продлении аренды Давиде Дзаппакосты на следующий сезон, пишет Николо Скира. Сделку могут вскоре оформить.
Сам Дзаппакоста готов остаться в Риме. «Рома» в таблице Серии А на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов.
- В текущем сезоне Дзаппакоста провел только один матч.
- С октября игрок восстанавливается после травмы связок колена.
- Дзаппакоста выигрывал с «Челси» Лигу Европы.
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (66 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.