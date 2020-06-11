«Рома» – в продвинутых переговорах с «Челси» по продлению аренды Дзаппакосты. Он сыграл в текущем сезоне один матч

«Рома» находится в продвинутых переговорах с «Челси» о продлении аренды Давиде Дзаппакосты на следующий сезон, пишет Николо Скира. Сделку могут вскоре оформить.

Сам Дзаппакоста готов остаться в Риме. «Рома» в таблице Серии А на три очка отстает от зоны Лиги чемпионов.