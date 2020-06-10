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    Маммана вернулся к тренировкам на поле. Он не играет с октября

    Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вернулся к тренировкам после восстановления от травмы. Он повредил колено в октябре, с тех пор не выступает.

    «Зенит» готовится к возобновлению сезона РПЛ. 20 июня действующие чемпионы встретятся в 23-м туре с ЦСКА.

    • «Зенит» купил Мамману в 2017 году у «Лиона» за 16 миллионов евро.
    • С тех пор игрок провел за петербургскую команду 40 матчей и сделал один ассист.
    • Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    10.06.2020 22:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1215

      Питерский князь 40 минут назад

      Вопрос с Ивановичем, прходу отпал, если, только Маману не продадут.

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