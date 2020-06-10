Маммана вернулся к тренировкам на поле. Он не играет с октября

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вернулся к тренировкам после восстановления от травмы. Он повредил колено в октябре, с тех пор не выступает.

«Зенит» готовится к возобновлению сезона РПЛ. 20 июня действующие чемпионы встретятся в 23-м туре с ЦСКА.

«Зенит» купил Мамману в 2017 году у «Лиона» за 16 миллионов евро.

С тех пор игрок провел за петербургскую команду 40 матчей и сделал один ассист.

Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.