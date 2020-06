Маммана вернулся к тренировкам на поле. Он не играет с октября

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вернулся к тренировкам после восстановления от травмы. Он повредил колено в октябре, с тех пор не выступает.

«Зенит» готовится к возобновлению сезона РПЛ. 20 июня действующие чемпионы встретятся в 23-м туре с ЦСКА.

Emmanuel Mammana's back up and running at the Gazprom Training Centre after his injury #ReturningStronger pic.twitter.com/uznXumsZ11