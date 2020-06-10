Маммана вернулся к тренировкам на поле. Он не играет с октября

Вопрос с Ивановичем, прходу отпал, если, только Маману не продадут.
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вернулся к тренировкам после восстановления от травмы. Он повредил колено в октябре, с тех пор не выступает.
«Зенит» готовится к возобновлению сезона РПЛ. 20 июня действующие чемпионы встретятся в 23-м туре с ЦСКА.
- «Зенит» купил Мамману в 2017 году у «Лиона» за 16 миллионов евро.
- С тех пор игрок провел за петербургскую команду 40 матчей и сделал один ассист.
- Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Emmanuel Mammana's back up and running at the Gazprom Training Centre after his injury #ReturningStronger pic.twitter.com/uznXumsZ11— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) June 10, 2020