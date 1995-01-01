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    Гендиректор «Уфы» – об интересе к Чорбаджийски: «Это было четыре года назад»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе клуба к болгарскому защитнику Божидару Чорбаджийски.

    «Мы интересовались Чорбаджийски года четыре назад. Сейчас он не входит в сферу наших интересов», – рассказал Газизов.

    Болгарские СМИ сообщали, что игрок уже согласовал контракт с «Уфой» и ждет разрешения на трансфер от владельцев софийского ЦСКА.

    В этом сезоне Чорбаджийски сыграл восемь матчей, отметившись одним ассистом. Transfermarkt оценивает болгарина в 475 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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