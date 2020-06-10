Гендиректор «Уфы» – об интересе к Чорбаджийски: «Это было четыре года назад»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе клуба к болгарскому защитнику Божидару Чорбаджийски.
«Мы интересовались Чорбаджийски года четыре назад. Сейчас он не входит в сферу наших интересов», – рассказал Газизов.
Болгарские СМИ сообщали, что игрок уже согласовал контракт с «Уфой» и ждет разрешения на трансфер от владельцев софийского ЦСКА.
В этом сезоне Чорбаджийски сыграл восемь матчей, отметившись одним ассистом. Transfermarkt оценивает болгарина в 475 тысяч евро.
Источник: «Чемпионат»