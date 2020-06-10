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  • Аленичев: «Спартак» мог купить Вальбуэна, но не получилось. Когда взяли Фернандо, я был уверен, что он станет ключевым»

Аленичев: «Спартак» мог купить Вальбуэна, но не получилось. Когда взяли Фернандо, я был уверен, что он станет ключевым»

10 июня 2020, 14:48
7

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своей работе с составом московской команды.

«Свою работу в «Спартаке» я разделил на три этапа. Первый – очистка состава. Когда футболист приезжает на базу на Rolls-Royce и вместо того, чтобы идти в тренажерный зал, он идет в медицинский центр и делает непонятно какие медицинские процедуры. Хотя при этом игрок абсолютно здоров. Я смотрел на это какое-то время и понял, что от такого футболиста нужно избавляться. Конечно, от такой группы футболистов я сразу же отказался.

Но был один футболист, который покинул команду, и я жалею об этом. Это Хурадо. Но там была совсем другая история, семейные обстоятельства. В личной беседе я не сумел убедить его остаться.

Второй этап – свежая кровь. Для себя в первую очередь я определил, что нужен центральный полузащитник, мозг команды. На тот момент у нас были только Денис Глушаков и Ромуло, которой только после травмы. Было четыре кандидатуры: два африканских из чемпионата Франции, третий — это Диарра, который известен нам по выступлениям за «Анжи» и «Локомотив», и четвертый — это Фернандо. Я досконально все изучил и остановился на бразильце. Созвонился с Монтеллой, который на тот момент тренировал «Сампдорию». Он дал лестную характеристику Фернандо.

Я пошел к Леониду Арнольдовичу и постарался убедить его своими доводами, чтобы купить данного футболиста, но это было сделать крайне сложно. Цена была приличная — 12 или 12,5 миллионов, но Федун пошел навстречу. А когда сделка состоялась, то я был уверен, что это тот футболист, который будет играть ключевую роль в «Спартаке» наравне с Промесом в последующие годы. Когда «Спартак» выиграл чемпионат, Фернандо был одним из лучших, если не лучший.

Потом были куплены недорогие футболисты на тот момент. Это Рома Зобнин, Андрей Ещенко. Команда потихоньку комплектовалась. Я еще хотел взять Вальбуэна. Была такая возможность, но трансфер сорвался по каким-то причинам.

Третий же этап – это постановка высоких целей укомплектованной команде и их решение», – сказал Аленичев.

  • Специалист тренировал «Спартак» в 2015-16 годах.
  • Также Аленичев работал в тульском «Арсенале» и «Енисее».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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NewLife
1591795708
Это мемуары "великого" тренера, экс депутата думы)). Надо печатать, снимать фильмы и выступать на срач тв.
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vka1970
1591811777
Вот он какой багаж "северный".
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piligrim1986
1591854985
на тебя тоже надежд немерено было
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zigbert
1591879012
С Фернандо и верно не промахнулся. У Диарра с дисциплиной не все в порядке. А вот Вальбуэна действительно классный игрок.
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