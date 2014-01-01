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    Дюков: «Решения продавливаются в пользу «Зенита»? Комментарий Федуна – на грани»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о решении провести полуфинальный матч Кубка России «Зенит»«Спартак» в Петербурге.

    «Мы знаем Леонида Арнольдовича как человека эмоционального. Что касается того, что решения продавливаются в пользу «Зенита», то это не так. Если бы это было так, чемпионат России не возобновлялся. Вы не видите медалей на груди у игроков «Зенита». РФС совершил ошибку в регламенте, и любое решение подвергнется критике. И оно подверглось. Это решение действительно справедливое.

    Комментарий Федуна – на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь», – сказал Федун.

    Федун: «Зенит» – тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова назначить на матч со «Спартаком»

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии23
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      Рейтинг: +3257

      Hektor 84 55 минут назад

      А назначение тебя президентом РФС это не на грани?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +661

      Spartak Piter 1 час назад

      Что то часто президенты зенита идут в РФС)) Ну конечно никакого заговора. Хоть и управленцы они хреновые. Возьми всех их в реальный сектр экономики без денег государства и будет пшик. А тут еще за эти деньги нужно тащить болото.
      Какое правительство, такой у них и клуб.
      зенит в футболе это отражение власти в РФ.
      Это не понимает только быдлаган с пивком или просто дебил. Ну или у кормушки.

      3
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      Рейтинг: +239

      NewLife 1 час назад

      В РФС конфликт интересов - причем здесь регламенты, если начальник из Газпрома рулит в РФС. И не нужно лепетать по-детски и вешать лапшу на уши, что мы мол не тащим синит, поскольку продолжили чемп. Если бы вы его не продолжили, то ваш синит был бы недочемпионом с вытекающими последствиями для международных турниров.

      7
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      Рейтинг: +267

      vla4839 > NewLife 1 час назад

      При руководителях из Газпрома Спартак был чемпионом.Это тоже нечестно? Или он был настолько силён,что его нельзя было утопить? Помолчал бы.....

      0
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      Рейтинг: +661

      Spartak Piter > vla4839 1 час назад

      Знаешь такое: Вопреки!!!

      1
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      Рейтинг: +267

      vla4839 > Spartak Piter 1 час назад

      "Сила Газпрома - Сила Сибири".Если бы было желание Газпрома никакое" вопреки" не сработает.Не тешь себя надеждами...

      1
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      Рейтинг: +3059

      морозз 1 час назад

      Пора уже повесить медаль чемпиона на голубую грудь Зенита и сразу расформировать этот всем уже надоевший, бесполезный для нашего футбола клуб!

      4
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      Рейтинг: +267

      vla4839 > морозз 1 час назад

      Фанаты спартака -это ещё далеко "не все",это сугубо ваше субъективное и неверное мнение. Я думаю,что если разогнать Спартак,то и все склоки в околофутбольном мире прекратятся.

      1
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      Рейтинг: +2477

      алдан2014 > vla4839 1 час назад

      Тогда футбол в России станет не интересен

      -1
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      Рейтинг: +3059

      морозз > vla4839 1 час назад

      Ошибаешься дружище, может быть в 90 и надо было это сделать но не сейчас! Все посты в РФС захватили бомжи, все спортивные каналы у них же, даже бывший и нынешний президент России за бомжей...пипец нашему футболу!

      2
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      Рейтинг: +267

      vla4839 > алдан2014 1 час назад

      А что, склоки, нытьё- это интересно? Играть надо футболистам на поле,а не нытьё фанатов слушать.

      0
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      Рейтинг: +2477

      алдан2014 1 час назад

      Нас Дюков за дураков держит?Питерские бывшие начальники прочно обосновались в президиуме РФС.Необходимо,что бы главой РФС был нейтральный человек.А то после Колоскова все призедент зенитовские.Вот где несправедливость.

      0
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      Рейтинг: +2072

      Axe111 1 час назад

      Как же зае**** эти ваши зениты спартаки и т.д.!!!!!!! Сколько можно бездарей за счет народа золотом посыпать!!! ПОЗОРИЩЕ

      1
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      Рейтинг: +3959

      порт 1 час назад

      Дрюкнуть лукойл.

      2
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      Рейтинг: +419

      GreyDM 1 час назад

      "Комментарий Федуна – на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь», – сказал Федун."
      Исправились бы, что ли... А то несведующие люди подумают,что у Федуна шизофрения прогрессирует))

      1
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      Рейтинг: +386

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Зенит в рамках кубка уже летал в Красноярск и Грозный, а единственный домашний матч провел с Томью. Спартак в кубке уже сыграл два домашних топ матча с Ростовом и ЦСКА, но аппетит приходит во время еды. Оказывается справедливо(!) дать Спартаку шанс еще и на третий подряд домашний топ-матч в рамках кубка.

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      Рейтинг: +661

      Spartak Piter > Rabinovi_ch 1 час назад

      Это вина РФС и сейчас должно быть без взгляда назад, а по регламенту.

      1
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      Рейтинг: +4558

      ivany4 1 час назад

      Если Федун болеет за футбол, то пора выразить ФЕЕ за регулярные ошибки президиуму РФС, и отказаться от игры из-за нарушения регламента. Думаю многие поддержали бы такое решение. Да и РФС следующий раз работал бы лучше.

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