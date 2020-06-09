Дюков: «Решения продавливаются в пользу «Зенита»? Комментарий Федуна – на грани»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о решении провести полуфинальный матч Кубка России «Зенит» – «Спартак» в Петербурге.

«Мы знаем Леонида Арнольдовича как человека эмоционального. Что касается того, что решения продавливаются в пользу «Зенита», то это не так. Если бы это было так, чемпионат России не возобновлялся. Вы не видите медалей на груди у игроков «Зенита». РФС совершил ошибку в регламенте, и любое решение подвергнется критике. И оно подверглось. Это решение действительно справедливое.

Комментарий Федуна – на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь», – сказал Федун.

Федун: «Зенит» – тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова назначить на матч со «Спартаком»