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  • Дюков: «Решения продавливаются в пользу «Зенита»? Комментарий Федуна – на грани»

Дюков: «Решения продавливаются в пользу «Зенита»? Комментарий Федуна – на грани»

9 июня 2020, 15:42
35

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о решении провести полуфинальный матч Кубка России «Зенит»«Спартак» в Петербурге.

«Мы знаем Леонида Арнольдовича как человека эмоционального. Что касается того, что решения продавливаются в пользу «Зенита», то это не так. Если бы это было так, чемпионат России не возобновлялся. Вы не видите медалей на груди у игроков «Зенита». РФС совершил ошибку в регламенте, и любое решение подвергнется критике. И оно подверглось. Это решение действительно справедливое.

Комментарий Федуна – на грани. У нас есть судейский комитет, есть комитет по этике, но я со своей стороны с инициативой выходить не собираюсь», – сказал Федун.

Федун: «Зенит» – тяжеловес, любые запросы продавливаются. Осталось только Вилкова назначить на матч со «Спартаком»

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Федун Леонид Дюков Александр
Комментарии (35)
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DOCTOR PENALTY
1591707611
Дюков в оскале, Федун - в огранке, Зенит - весь в кубках, Спартак - всего лишь имеет возможность вдуть Зениту...
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ufos73
1591708645
Возобновили то как раз, что бы эти медальки и повесить, если бы не возобновили, речь уже шла о обнулении чемпа...
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кто там
1591709252
дюков бы лучше думал как зениту помочь Бенфику обыграть)
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порт
1591710848
Дрюкнуть лукойл.
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алдан2014
1591711049
Нас Дюков за дураков держит?Питерские бывшие начальники прочно обосновались в президиуме РФС.Необходимо,что бы главой РФС был нейтральный человек.А то после Колоскова все призедент зенитовские.Вот где несправедливость.
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морозз
1591711183
Пора уже повесить медаль чемпиона на голубую грудь Зенита и сразу расформировать этот всем уже надоевший, бесполезный для нашего футбола клуб!
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NewLife
1591711262
В РФС конфликт интересов - причем здесь регламенты, если начальник из Газпрома рулит в РФС. И не нужно лепетать по-детски и вешать лапшу на уши, что мы мол не тащим синит, поскольку продолжили чемп. Если бы вы его не продолжили, то ваш синит был бы недочемпионом с вытекающими последствиями для международных турниров.
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Spartak Piter
1591711853
Что то часто президенты зенита идут в РФС)) Ну конечно никакого заговора. Хоть и управленцы они хреновые. Возьми всех их в реальный сектр экономики без денег государства и будет пшик. А тут еще за эти деньги нужно тащить болото. Какое правительство, такой у них и клуб. зенит в футболе это отражение власти в РФ. Это не понимает только быдлаган с пивком или просто дебил. Ну или у кормушки.
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Hektor 84
1591713573
А назначение тебя президентом РФС это не на грани?
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valkam72
1591719094
Ничего. Придет время, когда этой педикулезной голубятне придет конец.
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