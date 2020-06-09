«Жеребьевка – не самый хороший вариант». Дюков объяснил решение провести матч «Зенит» – «Спартак» в Петербурге

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему исполком решил провести полуфинальный матч Кубка России «Зенит» – «Спартак» в Петербурге.

«Что касается голосования, исполком в целом поддержал это решение. Несколько человек воздержались, включая меня, один человек был против. Мы рассмотрели вопрос места проведения полуфинала Кубка России. Мы должны признать, что при составлении регламента Кубка на этот сезон была допущена техническая ошибка. На протяжении 10 лет хозяином поля с 1/8 финала был клуб, который провeл меньше матчей на своем поле до этого. Исполком считает, что в этом случае должен быть соблюден этот принцип, такой же был применен к матчу «Химки» – «Торпедо».

Это решение позволяет сохранить целостность турнира, плюс, на наш взгляд, это более справедливое решение. Так как мы, скорее всего, останемся в формате одного матча в Кубке России, а не двух, то жеребьевка – не самый хороший вариант. Если это будет, то мы придем к тому, что какой-то клуб вообще не будет играть дома. Поэтому мы выбрали другой вариант», — сказал Дюков.

Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира