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  • «Жеребьевка – не самый хороший вариант». Дюков объяснил решение провести матч «Зенит» – «Спартак» в Петербурге

«Жеребьевка – не самый хороший вариант». Дюков объяснил решение провести матч «Зенит» – «Спартак» в Петербурге

9 июня 2020, 15:28
16

Президент РФС Александр Дюков объяснил, почему исполком решил провести полуфинальный матч Кубка России «Зенит»«Спартак» в Петербурге.

«Что касается голосования, исполком в целом поддержал это решение. Несколько человек воздержались, включая меня, один человек был против. Мы рассмотрели вопрос места проведения полуфинала Кубка России. Мы должны признать, что при составлении регламента Кубка на этот сезон была допущена техническая ошибка. На протяжении 10 лет хозяином поля с 1/8 финала был клуб, который провeл меньше матчей на своем поле до этого. Исполком считает, что в этом случае должен быть соблюден этот принцип, такой же был применен к матчу «Химки»«Торпедо».

Это решение позволяет сохранить целостность турнира, плюс, на наш взгляд, это более справедливое решение. Так как мы, скорее всего, останемся в формате одного матча в Кубке России, а не двух, то жеребьевка – не самый хороший вариант. Если это будет, то мы придем к тому, что какой-то клуб вообще не будет играть дома. Поэтому мы выбрали другой вариант», — сказал Дюков.

Кубковый матч «Зенит» – «Спартак» пройдeт в Петербурге. РФС ошибся в регламенте турнира

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дюков Александр
Комментарии (16)
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serhio80
1591708093
Допустил ошибку, так ******* с поста
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Rabinovi_ch
1591709821
Зенит в рамках кубка уже летал в Красноярск и Грозный, а единственный домашний матч провел с Томью. Спартак в кубке уже сыграл два домашних топ матча с Ростовом и ЦСКА, но аппетит приходит во время еды. Оказывается справедливо(!) дать Спартаку шанс еще и на третий подряд домашний топ-матч в рамках кубка.
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Волька
1591710714
И тут зассали немытые
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Волька
1591710765
Самый чмошный клуб который я видел за всю жизнь.ПОЗОР!
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морозз
1591711551
Бывший зенитовский функционер убеждает нас в своей кристальной честности по отношению к Зениту! Как же достали наш футбол эти бомжи, бесстыдно и провокационно...коррупция с берегов Невы захлестнула удавку на горле российского футбола!
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Hektor 84
1591712879
Мутко, Фурсенко, Дюков. Следующим по ходу Медведева назначат!
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valkam72
1591714476
Чтоб у этих анусных фаероносцев очки пообгорали епт.
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alll-1
1591723541
так и скажи ,что исполком рфс подлизывает голубым
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rash1959
1591729610
выписка из: "Олимп — Кубок России 2019-2020 — о турнире, регламент, календарь" Если на стадии 1/8 финала между собой встречаются клубы ПЛ, то между ними проводится жеребьевка по определению «хозяев полей».
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zigbert
1591809471
Ошибку признали но все же сделали по своему.
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