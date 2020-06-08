В ВЭБ опровергли слухи, что компания против перехода Вагнера Лава в ЦСКА

Пресс-служба ВЭБ.РФ отреагировала на информацию телеграм-канала Sport_inside, согласно которой возвращение нападающего Вагнера Лава в ЦСКА находится под угрозой срыва из-за нежелания компании платить высокую зарплату возрастному футболисту.

«Главным фактором, который может помешать этому трансферу, это мнение фактических боссов клуба из госкорпорации ВЭБ.РФ. Вагнеру на днях (11 июня) исполнится 36 лет, и чиновники ВЭБ не видят смысла вкладывать в завершающего карьеру игрока немалые по нынешним временам деньги. Несмотря на статус свободного агента, бразильцу причитается солидная зарплата, которая по разным оценкам варьируется от 500 до 800 тысяч долларов, обещан подписной бонус и премиальные за различные достижения», – написал источник.

«Подобные разговоры – не более чем фантазии. Как мы ранее заявляли, спортивная составляющая управления клубом остаeтся за Евгением Гинером и его командой. Поэтому рекомендуем дождаться официального решения менеджмента ПФК ЦСКА», – ответили на слухи в пресс-службе ВЭБ.РФ.