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    В ВЭБ опровергли слухи, что компания против перехода Вагнера Лава в ЦСКА

    Пресс-служба ВЭБ.РФ отреагировала на информацию телеграм-канала Sport_inside, согласно которой возвращение нападающего Вагнера Лава в ЦСКА находится под угрозой срыва из-за нежелания компании платить высокую зарплату возрастному футболисту.

    «Главным фактором, который может помешать этому трансферу, это мнение фактических боссов клуба из госкорпорации ВЭБ.РФ. Вагнеру на днях (11 июня) исполнится 36 лет, и чиновники ВЭБ не видят смысла вкладывать в завершающего карьеру игрока немалые по нынешним временам деньги. Несмотря на статус свободного агента, бразильцу причитается солидная зарплата, которая по разным оценкам варьируется от 500 до 800 тысяч долларов, обещан подписной бонус и премиальные за различные достижения», – написал источник.

    «Подобные разговоры – не более чем фантазии. Как мы ранее заявляли, спортивная составляющая управления клубом остаeтся за Евгением Гинером и его командой. Поэтому рекомендуем дождаться официального решения менеджмента ПФК ЦСКА», – ответили на слухи в пресс-службе ВЭБ.РФ.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с Вагнером Лавом по обоюдному согласию сторон.
    • Ожидалось, что сегодня игрок сообщит о возвращении в Россию.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16978

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Если эта, так называемая госкорпорация ВЭБ, полезет в футбольные дела, то это совсем не ЛАВ!

      0
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      Рейтинг: +1440

      Genz 20 минут назад

      Писдаболы окружают Гинера. С каких пор в рпл 500-800 кусков большая зарплата. В Урале все столько получают. В Спартаке запасные больше получают.

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      Рейтинг: +19

      Авангард1970 28 минут назад

      Ждём возвращения легенды.

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