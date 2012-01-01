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    РФС может отказаться от географического принципа выбора судей на матчи РПЛ

    Российский футбольный союз рассматривает вариант с изменением принципа выбора арбитров на игры чемпионата страны.

    «Я планирую в ближайшее время обсудить с руководством РФС и РПЛ наши предложения о порядке работы судей и инспекторов на матчах. Наш главный приоритет – безопасное возобновление футбола для всех участников игры.

    Судьи и инспекторы, так же как и футболисты и члены тренерского и административного штабов, будут проходить регулярное тестирование, а между матчами находиться на самоизоляции. Если говорить о логистике судей и инспекторов, то, на наш взгляд, безопаснее всего будет перемещаться к месту игр на своих автомобилях. Поэтому думаю, что в данной ситуации можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи ради безопасности и здоровья», – сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

    • Сезон РПЛ возобновится 19 июня.
    • В чемпионате осталось провести восемь туров.
    • Лидирует в турнире «Зенит».

    Судейский комитет РФС: «Арбитры готовы к возобновлению РПЛ. На самоизоляции они провели большую работу»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии4
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      Рейтинг: +211

      NewLife 5 минут назад

      Вилкова и Карася на все игры синита !

      1
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      Рейтинг: +332

      valkam72 > NewLife 4 минуты назад

      Позор педикулёзным...

      0
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      Рейтинг: -63

      Фанат Рубина 26 минут назад

      не дай бог а то потом зенит и московскую шваль будут только их преспечшники судить из питера и москвы

      0
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      Рейтинг: +5821

      paracetamol 1 час назад

      Ашот Хачатурянц тоже хочет поиметь на коронавирусе. А чем он хуже остальных, думает Ашот Хачатурянц.

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