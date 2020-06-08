РФС может отказаться от географического принципа выбора судей на матчи РПЛ

Российский футбольный союз рассматривает вариант с изменением принципа выбора арбитров на игры чемпионата страны.

«Я планирую в ближайшее время обсудить с руководством РФС и РПЛ наши предложения о порядке работы судей и инспекторов на матчах. Наш главный приоритет – безопасное возобновление футбола для всех участников игры.

Судьи и инспекторы, так же как и футболисты и члены тренерского и административного штабов, будут проходить регулярное тестирование, а между матчами находиться на самоизоляции. Если говорить о логистике судей и инспекторов, то, на наш взгляд, безопаснее всего будет перемещаться к месту игр на своих автомобилях. Поэтому думаю, что в данной ситуации можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи ради безопасности и здоровья», – сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Сезон РПЛ возобновится 19 июня.

В чемпионате осталось провести восемь туров.

Лидирует в турнире «Зенит».

Судейский комитет РФС: «Арбитры готовы к возобновлению РПЛ. На самоизоляции они провели большую работу»