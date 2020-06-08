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    Судейский комитет РФС: «Арбитры готовы к возобновлению РПЛ. На самоизоляции они провели большую работу»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о готовности арбитров к возобновлению сезона РПЛ. Во время карантина они совершенствовались.

    «Судейский корпус готов к возобновлению чемпионата РПЛ. Наши арбитры на самоизоляции провели большую работу, поддерживали спортивную форму, принимали участие в образовательных онлайн программах, занимались английским языком», – приводит слова Хачатурянца «Р-Спорт».

    • Турнир возобновится 19 июня.
    • В нем с отрывом лидирует «Зенит».
    • Хачатурянц возглавил судейский комитет осенью.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 15:07
    Комментарии2
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      Рейтинг: -109

      Аденн 30 минут назад

      судейки готовы, поМойный бЗенит уже их зарядил.

      0
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      Рейтинг: +10338

      Garrincha58 52 минуты назад

      интересно какую? наверное шили маски для футболистов

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