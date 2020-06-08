Судейский комитет РФС: «Арбитры готовы к возобновлению РПЛ. На самоизоляции они провели большую работу»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о готовности арбитров к возобновлению сезона РПЛ. Во время карантина они совершенствовались.
«Судейский корпус готов к возобновлению чемпионата РПЛ. Наши арбитры на самоизоляции провели большую работу, поддерживали спортивную форму, принимали участие в образовательных онлайн программах, занимались английским языком», – приводит слова Хачатурянца «Р-Спорт».
- Турнир возобновится 19 июня.
- В нем с отрывом лидирует «Зенит».
- Хачатурянц возглавил судейский комитет осенью.
Источник: «Р-Спорт»