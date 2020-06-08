Месси и Роналду не попали в топ-20 рейтинга самых дорогих игроков от CIES

Компания CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала список самых дорогих футболистов топ-пяти лиг Европы. Лидером оказался нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Лионель Месси занял 22-е место (100,1 миллиона евро), а Криштиану Роналду оценили в 62,8 миллиона (70-е место).
- Месси всю карьеру проводит в «Барселоне» и является лучшим игроком мирового футбола последних 11 лет.
- Аргентинец лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Примеры.
- Мбаппе – действующий чемпион мира.
Источник: твиттер CIES Football Obs