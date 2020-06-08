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  • Месси и Роналду не попали в топ-20 рейтинга самых дорогих игроков от CIES

Месси и Роналду не попали в топ-20 рейтинга самых дорогих игроков от CIES

8 июня 2020, 15:38
13

Компания CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала список самых дорогих футболистов топ-пяти лиг Европы. Лидером оказался нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Лионель Месси занял 22-е место (100,1 миллиона евро), а Криштиану Роналду оценили в 62,8 миллиона (70-е место).

  • Месси всю карьеру проводит в «Барселоне» и является лучшим игроком мирового футбола последних 11 лет.
  • Аргентинец лидирует в списке бомбардиров текущего сезона Примеры.
  • Мбаппе – действующий чемпион мира.

Источник: твиттер CIES Football Obs
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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Plyash
1591621613
Ларчик просто раскрывается,никто не даст за возрастных спортсменов больших денег,пусть и за таких великих,как выше названные.Только один бог знает,сколько годков им суждено ещё радовать болельщиков.
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Cules2013
1591621968
Оно и понятно, старость пришла. Трент и Рэшфорд переоценены. Да и Гнабри за 106 или де Лигт дороже ван Дейка - это странно. Как они считают-то?
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DOCTOR PENALTY
1591623930
Мы знаем им цену.
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Ганнибал Лектор
1591626165
Месси и Криш, несмотря на низкие ценники, еще несколько лет будут рвать и метать, заставляя завидовать многих из этого списка...
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BarStep
1591627516
Меня терзают смутные сомнения.., а смогут ли эти парни из сегодняшнего топ-20 рейтинга самых дорогих игроков от CIES, лет так скажем через 15, похвастаться такой же сумашедшей востребованностью, популярностью и футбольным долголетием как у этих двоих, не побоюсь этого слова - великих футболистов современности.. А?
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CSKA471
1591645308
Стерлинг, вы серьезно???ну незнаю
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OBOLEV
1591683028
5 Англичан в 10 ?! Маркус Решворд и Альфонсо Девис ?! Ну не знаю . По моему кто то что то курил
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portero
1591894334
зато он миллиардер! а не просирает свои деньги как некоторые подающие надежды...
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zigbert
1591899504
Сомнительный рейтинг. Месси и Роналду на сегодня все таки лучшие.
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