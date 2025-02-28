«Барселона» досрочно вернула Роке из аренды

«Бетис» и «Барселона» договорились о досрочном расторжении аренды форварда Витора Роке в клубе из Севильи.
«Клуб благодарит Роке за его вклад и желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на сайте «Бетиса».
Теперь «Барселона» сможет продать игрока в «Палмейрас» за 25,5+5 миллионов евро.
- 20-летний Витор Роке провел в этом сезоне 33 игры за севильцев, забил 7 голов, отдал 2 передачи.
- Ранее сообщалось, что каталонцы в рамках договоренностей с «Бетисом» могли снизить процент от будущей перепродажи 23-летнего вингера севильцев Абде Эззальзули с 50% до 20%.
- Также «Бетис» был заинтересован в аренде у «Барсы» 23-летнего нападающего Пау Виктора с правом выкупа летом 2025 года, чтобы заменить Роке.
Источник: официальный сайт «Бетиса»