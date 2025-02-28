«Барселона» досрочно вернула Роке из аренды

«Бетис» и «Барселона» договорились о досрочном расторжении аренды форварда Витора Роке в клубе из Севильи.

«Клуб благодарит Роке за его вклад и желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на сайте «Бетиса».

Теперь «Барселона» сможет продать игрока в «Палмейрас» за 25,5+5 миллионов евро.