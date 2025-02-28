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«Барселона» досрочно вернула Роке из аренды

Сегодня, 20:41

«Бетис» и «Барселона» договорились о досрочном расторжении аренды форварда Витора Роке в клубе из Севильи.

«Клуб благодарит Роке за его вклад и желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении на сайте «Бетиса».

Теперь «Барселона» сможет продать игрока в «Палмейрас» за 25,5+5 миллионов евро.

  • 20-летний Витор Роке провел в этом сезоне 33 игры за севильцев, забил 7 голов, отдал 2 передачи.
  • Ранее сообщалось, что каталонцы в рамках договоренностей с «Бетисом» могли снизить процент от будущей перепродажи 23-летнего вингера севильцев Абде Эззальзули с 50% до 20%.
  • Также «Бетис» был заинтересован в аренде у «Барсы» 23-летнего нападающего Пау Виктора с правом выкупа летом 2025 года, чтобы заменить Роке.

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Источник: официальный сайт «Бетиса»
Испания. Примера Бетис Барселона Роке Витор
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