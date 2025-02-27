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«Реал» могут оштрафовать из-за жалоб на судейство

Сегодня, 17:31

Дисциплинарный комитет Королевской федерации испанского футбола (RFEF) начал дисциплинарное разбирательство в отношении «Реала». Причиной стала жалоба от Ла Лиги из-за письма мадридцев, в котором клуб пожаловался в федерацию на судейство.

Дисциплинарный комитет назначил инструктора, ответственного за проведение соответствующих процедур для установления и проверки фактов.

Сообщается, что после вынесения решения «Реал» сможет обжаловать его в течение 10 рабочих дней. Максимальной мерой наказания будет денежный штраф.

  • 3 февраля «Реал» опубликовал на своем сайте официальную жалобу в RFEF на судейство в гостевом матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1).
  • «Мадрид» призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в повторяющемся вреде клубу.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал
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