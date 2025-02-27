«Реал» могут оштрафовать из-за жалоб на судейство

Дисциплинарный комитет Королевской федерации испанского футбола (RFEF) начал дисциплинарное разбирательство в отношении «Реала». Причиной стала жалоба от Ла Лиги из-за письма мадридцев, в котором клуб пожаловался в федерацию на судейство.
Дисциплинарный комитет назначил инструктора, ответственного за проведение соответствующих процедур для установления и проверки фактов.
Сообщается, что после вынесения решения «Реал» сможет обжаловать его в течение 10 рабочих дней. Максимальной мерой наказания будет денежный штраф.
- 3 февраля «Реал» опубликовал на своем сайте официальную жалобу в RFEF на судейство в гостевом матче 22-го тура Примеры с «Эспаньолом» (0:1).
- «Мадрид» призвал полностью обновить судейскую систему Испании и обвинил арбитров в повторяющемся вреде клубу.
Источник: Marca