«Реал» могут оштрафовать из-за жалоб на судейство

Дисциплинарный комитет Королевской федерации испанского футбола (RFEF) начал дисциплинарное разбирательство в отношении «Реала». Причиной стала жалоба от Ла Лиги из-за письма мадридцев, в котором клуб пожаловался в федерацию на судейство.

Дисциплинарный комитет назначил инструктора, ответственного за проведение соответствующих процедур для установления и проверки фактов.

Сообщается, что после вынесения решения «Реал» сможет обжаловать его в течение 10 рабочих дней. Максимальной мерой наказания будет денежный штраф.