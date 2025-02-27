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Мостовой оценил развитие карьеры Захаряна в «Сосьедаде»

Сегодня, 12:30

Александр Мостовой высказался о положении Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Когда три месяца назад все кричали и призывали Захаряна уйти из «Сосьедада», я говорил, что нужно подождать. Говорил, что у человека травма, он выздоровеет и будет играть, у него есть доверие.

Я читал до этого высказывания о нем и было противно. Парню 21 год, он подписал хороший контракт на много лет в шикарный чемпионат и клуб. Пускай получает удовольствие, не надо нагнетать.

Гол придает уверенности, у него все впереди. Ему главное сейчас разобраться с травмами. Там помогут. Молодость – это его преимущество», – заявил Мостовой.

  • Сейчас Захарян снова травмирован – у него проблемы с прямой мышцей правого бедра.
  • Из-за повреждений российский полузащитник провел в этом сезоне только 4 матча, оформив в них 1+1.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Реал Сосьедад Захарян Арсен Мостовой Александр
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